「夏になると食欲が落ちる」なんて話をよく聞く。誰が言い始めたのかはわからないが、両肩に手を添え、真っ直ぐに目を見て伝えたい。「オリーブの丘にいけば大丈夫ですよ」と。

イタリアンファミレスチェーン「オリーブの丘」はこの度、7月限定メニューを発売した。主役は「～冷製カッペリーニ～ウニといくらの和風クリームソース」である。今回はこのメインディッシュを始め、夏に食べたくなる至高の4メニューを食べてみたので、そのクールかつホットな魅力を徹底レポート!

「冷製ビスクスープ～やみつきクルトン添え～」(319円)

最初に運ばれてきたのは「冷製ビスクスープ～やみつきクルトン添え～」。いや〜、相変わらず値段、おかしいわ(いい意味で)。

価格だけを見ると小さなカップスープを想像してしまうが、実際にはこのとおり、しっかりした器で提供される。見た目も鮮やかで、食卓に置かれた瞬間から涼しさを演出してくれるじゃないか。

さっそくひと口飲んでみると……

濃厚……!! うっめぇ〜……。エビの旨味がギュッと凝縮されていて、冷たいのに味の輪郭が驚くほどくっきりしている。冷製スープというとサラッと軽い印象になりがちだが、これは違う。めちゃくちゃ濃厚。濃厚なのに、後味は軽やか。

「やみつきクルトン」も本当にやみつきになる系で、ザクッと豪快な食感に、ほんのり漂うスパイスの香りがたまらん……! ビスクを吸った部分はジュワッと旨味が広がり、噛むたびに食感が変化する。ウマぁぁぁ……。一品料理としてしっかり成立している。これはマジで一生グランドメニューに入れておいてほしい!

「レモン香る チキンと北海道産ポテトのオーブン焼き～リモーネ アル フォルノ～」(539円)

続いて7月限定メニュー「レモン香るチキンと北海道産ポテトのオーブン焼き～リモーネ アル フォルノ～」。何これ、見たことないヴィジュアルかも。彩りも鮮やかで、見ているだけでワクワクさせてくれるじゃないの!

さっそくひと口……いただきます!

うわッ……これもまた……ウッマァ〜……!! 皮目は香ばしく、中はしっとり柔らかい。レモンクリームソースが絡まることで、こってりしたチキンの旨みが、一気に爽やかな印象へと変化する。

ポテトもまた秀逸。ホクホクとした甘みがあり、クリームソースとの相性は言うまでもなく抜群だ。細かく刻まれた野菜ソースがより一層サッパリ感を演出し、さらにシャキシャキ食感で食欲も増進。肉、芋、レモン、野菜。食べる場所によって印象が少しずつ変わるので、一皿で何通りもの味を楽しめる。

最近は居酒屋でも、この価格で、ここまで満足感のある前菜はなかなかないように思う。このコスパ、マジですげぇわ……。

「～冷製カッペリーニ～ウニといくらの和風クリームソース」(979円)

続いて、今回のお目当てである「～冷製カッペリーニ～ウニといくらの和風クリームソース」。ウニといくらが一皿に載っているだなんて……めっちゃ豪華じゃない!?

黄金色のウニ。宝石のように輝くいくら。刻まれた大葉と海苔。夏らしくキンキンに冷えた細麺。もう見た目だけでめちゃくちゃテンションが上がる……!

さっそく食べてみると……

うっ……ウッマァァァアアアーー!! ヤバッ! うめぇぇぇえええ!!

ウニの旨みがめちゃくちゃ濃い! ミョウバン不使用というだけあって苦味やクセが少なく、甘みが自然に広がっていく。いくらも噛むたびに塩気と旨味が弾け、クリームソースと混ざり合う。いや、これはマジでめちゃくちゃ贅沢な味わいだぞ……。

ソースもべらぼうにウマい。クリームのコクはしっかりあるものの、醤油の香ばしさが全体を引き締め、大葉の爽快感があとを追う。冷製パスタは単調な味になりやすいイメージがあったけど、全然違う。ウニといくらの濃厚な旨み、海苔の香り、大葉の清涼感……すべてが完璧にマリアージュし、飽きとは無縁の一皿に仕上がっている。

これで1,000円以下はもはや狂気の沙汰。街のイタリアンなら1,500円を超えても不思議ではない。オリーブの丘、ハンパじゃねぇ……!

「チョコ・ピスタチオグラニータ」(539円)

ラストはデザートに「チョコ・ピスタチオグラニータ」を指名。グラニータはイタリア・シチリア発祥の氷菓だが、日本ではまだそこまで馴染みがない。運ばれてきたのは、盛り盛りのホップクリームが乗った、パフェのようなビジュアルの氷菓子である。ほ〜ん、豪華やん。

さっそく「ピスタチオ・ミルクソース」をかけて……

パクッ。

くぅぅぅ〜……最ッ高〜! ミルク風味の氷はふわっと軽く、チョコの濃厚な甘さと風味が際立っている。ピスタチオの香ばしさを含んだ独特の香りは特別感と贅沢感を醸成。散りばめられたナッツもピスタチオと共鳴しており、カリッとした食感も心地いい。

さらにミルクソースをかけることでまろやかさが加わり、一気に高級ジェラートのような味わいへと進化。ボリュームもたっぷりだし、これで500円台はめちゃくちゃオトク感あり!

これだけフルコースで好き勝手に食べて、最終的なお会計は驚愕の……2,376円! マジで目を疑うような値段だ。ウニのパスタ、チキン、エビのスープ、そしてデザートまで遠慮なく食べまくってこの価格である。いや、マジでどうかしてない……?(めちゃいい意味で)

最近、SNSでもオリーブの丘ファンを公言している人が増えているように思うが、ここはマジで今後、さらに流行っていくに違いない。家や職場の近くにオリーブの丘がある人は幸運。さっそく夏の限定メニューをご堪能あれ!