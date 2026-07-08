ペシェ・ミニョンは7月4日から順次、道南食品との共同開発による新商品「北海道 生食感チェルシーオムレット」の販売を、期間限定で開始した。
同コラボレーションは、同じ函館に根ざす企業としての地域活性化への想いから生まれた。「北海道生食感チェルシー」と、スナッフルスの看板商品「チーズオムレット」と掛け合わせたスフレチーズケーキで、チェルシーならではの濃厚でとろけるような生食感と、チーズオムレットのきめ細かくシュワっととろける食感が一度に楽しめる。
価格は4個入りで1,296円。
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