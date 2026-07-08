日本マクドナルドは、森永製菓とのコラボレーションメニューとして、「マックフルーリー チョコボール」「マックシェイク森永ラムネ」「森永ミルクキャラメルパイ」の3商品を、全国のマクドナルド店舗にて7月15日より期間限定で販売する。

『マックの森永スイーツ』は、120年以上の歴史を持ち、数多くのお菓子を生み出してきた森永製菓のロングセラー商品である「チョコボール」「森永ラムネ」「森永ミルクキャラメル」と、マクドナルドの定番スイーツがコラボレーションした期間限定スイーツ。

ひんやり楽しめる「マックフルーリー」「マックシェイク」に加え、手軽に楽しめるパイも展開し、夏の午後や小腹が空いた時、食後のデザートなど、さまざまなシーンで楽しめるラインナップ。

「マックフルーリー チョコボール」は、なめらかなソフトクリームに、カリッとした食感のピーナッツトッピングをミックス。トッピングのピーナッツには、「チョコボール」と同じものを使用し、チョコボールの味わいをマックフルーリーならではのひんやりスイーツとして楽しめる。

さらに、森永製菓監修のピーナッツ風味のチョコソースとミルクチョコソースを加え、一口ごとにおなじみのおいしさが広がるという。

「マックシェイク 森永ラムネ」は、2020年に販売し好評だった味わいをそのままに、6年ぶりに再登場。スッキリ爽やかな「森永ラムネ」の爽快感と、クリーミーでやさしい甘さのマックシェイクが同時に楽しめるひんやりスイーツ。

「森永ミルクキャラメルパイ」は、マクドナルドのパイと「森永ミルクキャラメル」がコラボしたやさしい甘さとコクのある味わいが特長の新作ホットスイーツ。焦がしキャラメル風味のサクサクなパイ生地に、キャラメルの風味を感じられるフィリングを組み合わせている。

濃厚な甘みのキャラメルクリームと、やさしい後味のキャラメルクリームの2種類が重なり合い、コクと香ばしさが口いっぱいに広がるメニュー。