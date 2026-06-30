ダスキンが運営するミスタードーナツは6月30日、「もっちゅりん」シリーズについて、想定を上回る好評を受けたことから、第1弾商品の販売を7月中旬以降、順次終了すると発表した。また、当初予定していた第2弾商品の発売も中止する。

「もっちゅりんきなこ」(テイクアウト216円/イートイン220円)と「もっちゅりんみたらし」(テイクアウト226円/イートイン231円)の販売期間は、7月中旬以降、各ショップの原材料がなくなり次第終了となる。「もっちゅりんいちご」については予定通り、6月末終了で各ショップの原材料がなくなり次第終了となる。

ミスタードーナツ公式ホームページにて紹介していた、もっちゅりんの特設サイト、および各ショップの販売スケジュールについては、7月中旬を目途に公開を終了する。

また、第2弾商品を発売することにより、さらなるショップの混雑が想定されることから、発売を中止する。

「多くのお客様に『もっちゅりん』を楽しんでいただき、心より感謝申し上げます。また、本商品を楽しみにしていただいているお客様をはじめ、皆様のご期待に添えない結果となりましたことを深くお詫び申し上げます」(ミスタードーナツ)