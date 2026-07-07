全日本空輸（ANA）と株式会社ポケモンは7月7日、ポケモン30周年特別企画として就航する特別塗装機「ポケモンジェット」3機のうち、最後となる3号機「ポケモンジェット 青」のデザインを発表した。国内線に2026年12月以降に就航する予定。あわせて、『ポケモンGO』との新たなコラボレーションも発表し、対象空港に特別な「ポケストップ」と「ジム」を設置することも明らかにした。

ANAとポケモンは、ポケモン30周年特別企画として、特別塗装機「ポケモンジェット」3機を就航させる。今回発表された3号機「ポケモンジェット 青」は、ANAのコーポレートカラーであるブルーを基調とした機体で、3機のポケモンジェットが旅の思い出に寄り添う存在となるよう企画されたという。

「ポケモンジェット 青」は、国内線定期便に就航するボーイング737-800（機番：JA56AN）。機体には、ピカチュウに加え、『ポケットモンスター』シリーズの各タイトルで初めての冒険のパートナーとなる、みずタイプのポケモンたちが描かれている。就航は2026年12月以降を予定している。

機内アイテムも新デザインで展開する。国内線エコノミークラスの座席には、機体に登場するポケモンたちをあしらったヘッドレストカバーを装着（持ち帰り不可）。国内線エコノミークラスおよび国際線エコノミークラス・プレミアムエコノミーでは、ポケモン30周年記念ロゴとポケモンが描かれた限定デザインのコップを提供する。国際線のエコノミークラス・プレミアムエコノミー・ビジネスクラスでは、同ロゴをあしらったカクテルナプキンも用意する。なお、機内品は当日の状況により変更となる場合がある。

機体に描かれたポケモンたちのイラスト

さらに、世界的に人気の『ポケモンGO』とANAの新たなコラボレーションも実施される。7月28日16:00より、第一弾の対象空港となる新千歳空港、函館空港、秋田空港、仙台空港、羽田空港（第2・第3ターミナル）、成田空港（第1ターミナル）に、ANA特別デザインの「ポケストップ」と「ジム」が登場。「レイドバトル」や期間限定の「タイムチャレンジ」に挑戦すると、このコラボレーションでしか入手できない「ロケーション背景」付きのポケモンと出会うことができる。対象空港は、今後の特別塗装機「ポケモンジェット」の就航に合わせて順次拡大していく予定だという。

なお、1号機「ポケモンジェット 赤」（ボーイング787-8）と2号機「ポケモンジェット 緑」（ボーイング787-9）のデザインは5月28日に発表済みで、「赤」は7月末に国内線への就航を予定している。「ポケモンジェット」に関する最新情報は、ANA公式ホームページおよび特設サイトで随時発信される。

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