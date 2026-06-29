持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は、「うな重」シリーズについて全国の店長26名を対象にアンケート調査を実施した。その結果、おすすめポイントの1位は「ごはんとの相性が抜群」、2位は「うなぎが手軽に楽しめる」、3位は「こだわりの特製だれが美味しい」となった。

「ほっともっと」の「うな重」シリーズは6月17日より全国の店舗で販売中。主役となるうなぎの蒲焼は、一度白焼きにした後、特製だれに何度もつけて焼き上げることで、香ばしさを引き出している。また、別添の醤油ベースのたれは、芳醇な香りと甘辛い味わいが特長で、うなぎの旨味を引き立て、ごはんとの相性の良さも魅力だという。

店長アンケートでは、「ごはんとの相性が抜群」が最も多くの支持を集めた。続いて「うなぎが手軽に楽しめる」、「こだわりの特製だれが美味しい」が上位にランクインし、味わいだけでなく、専門店のようなうなぎを気軽に楽しめる点も評価された。

ラインアップは、定番の「うな重(3切れ)」(1,040円)、うなぎを贅沢に味わえる「上・うな重(6切れ)」(1,800円)のほか、「牛すき焼き」と組み合わせた「牛すきうな重(2切れ)」(940円)、大きな海老天2本を盛り付けた「大海老天うな重(4切れ)」(1,540円)を用意。また、専用予約サイト限定で「1本うな重」(2,590円)も販売している。