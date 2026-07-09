中日が1点差でＤｅＮＡに勝利

先発投手：中日は柳裕也が5回1/3回3失点の好投（5安打4奪三振）、ＤｅＮＡの平良拳太郎は5回2/3回2失点 得点経過： 3回表：中日が1点を追加 4回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 6回表：中日が1点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの牧秀悟が1本塁打、2得点の活躍、ＤｅＮＡのＪ・エンカーナシオンが2打点の活躍、中日のＭ・サノーが1本塁打、2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 75 40 34 1 .541 -
1 巨人 76 40 34 2 .541 -
3 ヤクルト 76 38 37 1 .507 2
4 DeNA 77 32 42 3 .432 8
5 広島 74 30 40 4 .429 8
6 中日 78 29 48 1 .377 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 78 47 30 1 .610 -
2 西武 82 45 34 3 .570 3
3 日本ハム 83 47 36 0 .566 3
4 オリックス 79 40 37 2 .519 7
5 ロッテ 76 37 36 3 .507 8
6 楽天 78 30 47 1 .390 17