阪神、巨人相手に9点リードで後半へ
阪神が打線爆発。3回までに7点を奪うと、5回、6回にも追加点を挙げ10-1と大量リード。森下、前川のホームランに、大山の4打点と投打がかみ合い、巨人を圧倒している。
【スタメン】
巨人: 1(二)浦田 俊輔 2(左)松本 剛 3(中)Ｔ・キャベッジ 4(三)Ｂ・ダルベック 5(遊)泉口 友汰 6(一)Ｊ・ティマ 7(右)佐々木 俊輔 8(捕)小林 誠司 9(投)則本 昂大
阪神: 1(中)髙寺 望夢 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)前川 右京 7(遊)熊谷 敬宥 8(捕)梅野 隆太郎 9(投)伊原 陵人
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|75
|40
|34
|1
|.541
|-
|1
|巨人
|76
|40
|34
|2
|.541
|-
|3
|ヤクルト
|76
|38
|37
|1
|.507
|2
|4
|DeNA
|77
|32
|42
|3
|.432
|8
|5
|広島
|74
|30
|40
|4
|.429
|8
|6
|中日
|78
|29
|48
|1
|.377
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|78
|47
|30
|1
|.610
|-
|2
|西武
|82
|45
|34
|3
|.570
|3
|3
|日本ハム
|83
|47
|36
|0
|.566
|3
|4
|オリックス
|79
|40
|37
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|76
|37
|36
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|78
|30
|47
|1
|.390
|17