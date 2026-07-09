阪神、巨人相手に9点リードで後半へ

阪神が打線爆発。3回までに7点を奪うと、5回、6回にも追加点を挙げ10-1と大量リード。森下、前川のホームランに、大山の4打点と投打がかみ合い、巨人を圧倒している。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田　俊輔 2(左)松本　剛 3(中)Ｔ・キャベッジ 4(三)Ｂ・ダルベック 5(遊)泉口　友汰 6(一)Ｊ・ティマ 7(右)佐々木　俊輔 8(捕)小林　誠司 9(投)則本　昂大

阪神: 1(中)髙寺　望夢 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)前川　右京 7(遊)熊谷　敬宥 8(捕)梅野　隆太郎 9(投)伊原　陵人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 75 40 34 1 .541 -
1 巨人 76 40 34 2 .541 -
3 ヤクルト 76 38 37 1 .507 2
4 DeNA 77 32 42 3 .432 8
5 広島 74 30 40 4 .429 8
6 中日 78 29 48 1 .377 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 78 47 30 1 .610 -
2 西武 82 45 34 3 .570 3
3 日本ハム 83 47 36 0 .566 3
4 オリックス 79 40 37 2 .519 7
5 ロッテ 76 37 36 3 .507 8
6 楽天 78 30 47 1 .390 17