ＤｅＮＡ、逆転し1点リード

中日は3回に先制、6回にも追いつくも、ＤｅＮＡは4回に追いつき、6回裏に牧のホームランなどで2点を追加し3-2と逆転。ＤｅＮＡが1点リードで後半戦へ向かう。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(三)筒香 嘉智 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(一)佐野 恵太 6(捕)松尾 汐恩 7(中)梶原 昂希 8(遊)石上 泰輝 9(投)平良 拳太郎

中日: 1(中)岡林 勇希 2(左)細川 成也 3(三)高橋 周平 4(一)Ｍ・サノー 5(二)板山 祐太郎 6(右)Ｊ・ボスラー 7(捕)石伊 雄太 8(遊)村松 開人 9(投)柳 裕也

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ

「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ