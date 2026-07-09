ＤｅＮＡ、逆転し1点リード

中日は3回に先制、6回にも追いつくも、ＤｅＮＡは4回に追いつき、6回裏に牧のホームランなどで2点を追加し3-2と逆転。ＤｅＮＡが1点リードで後半戦へ向かう。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又　温史 2(二)牧　秀悟 3(三)筒香　嘉智 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(一)佐野　恵太 6(捕)松尾　汐恩 7(中)梶原　昂希 8(遊)石上　泰輝 9(投)平良　拳太郎

中日: 1(中)岡林　勇希 2(左)細川　成也 3(三)高橋　周平 4(一)Ｍ・サノー 5(二)板山　祐太郎 6(右)Ｊ・ボスラー 7(捕)石伊　雄太 8(遊)村松　開人 9(投)柳　裕也

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 75 40 34 1 .541 -
1 巨人 76 40 34 2 .541 -
3 ヤクルト 76 38 37 1 .507 2
4 DeNA 77 32 42 3 .432 8
5 広島 74 30 40 4 .429 8
6 中日 78 29 48 1 .377 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 78 47 30 1 .610 -
2 西武 82 45 34 3 .570 3
3 日本ハム 83 47 36 0 .566 3
4 オリックス 79 40 37 2 .519 7
5 ロッテ 76 37 36 3 .507 8
6 楽天 78 30 47 1 .390 17