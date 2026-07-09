ＤｅＮＡ、逆転し1点リード
中日は3回に先制、6回にも追いつくも、ＤｅＮＡは4回に追いつき、6回裏に牧のホームランなどで2点を追加し3-2と逆転。ＤｅＮＡが1点リードで後半戦へ向かう。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(三)筒香 嘉智 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(一)佐野 恵太 6(捕)松尾 汐恩 7(中)梶原 昂希 8(遊)石上 泰輝 9(投)平良 拳太郎
中日: 1(中)岡林 勇希 2(左)細川 成也 3(三)高橋 周平 4(一)Ｍ・サノー 5(二)板山 祐太郎 6(右)Ｊ・ボスラー 7(捕)石伊 雄太 8(遊)村松 開人 9(投)柳 裕也
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|75
|40
|34
|1
|.541
|-
|1
|巨人
|76
|40
|34
|2
|.541
|-
|3
|ヤクルト
|76
|38
|37
|1
|.507
|2
|4
|DeNA
|77
|32
|42
|3
|.432
|8
|5
|広島
|74
|30
|40
|4
|.429
|8
|6
|中日
|78
|29
|48
|1
|.377
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|78
|47
|30
|1
|.610
|-
|2
|西武
|82
|45
|34
|3
|.570
|3
|3
|日本ハム
|83
|47
|36
|0
|.566
|3
|4
|オリックス
|79
|40
|37
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|76
|37
|36
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|78
|30
|47
|1
|.390
|17