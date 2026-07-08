阪神、巨人相手に4点リードで後半戦へ

阪神が1回、4回に1点ずつ、そして6回には2点と着実に得点を重ね、巨人を4対0でリードしている。6回終了時点で、森下翔太は本塁打を含む活躍でチームを牽引。大山悠輔、前川右京も打点を挙げ、打線が爆発した。

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