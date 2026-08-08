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OUT
2番 菊池 涼介 サードゴロ 3アウト
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OUT
1番 秋山 翔吾 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 名原 典彦 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：菊地 ハルン に代わって 9番 名原 典彦
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OUT
守備交代：ショート 京田 陽太 に代わって 9番 宮下 朝陽
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OUT
守備交代：ファースト 佐野 恵太 に代わって 7番 京田 陽太
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｊ・ルイーズ に代わって 5番 馬場 皐輔
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OUT
5番 佐野 恵太 ピッチャーダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 森浦 大輔 に代わって 9番 菊地 ハルン
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OUT
8番 持丸 泰輝 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
7番 佐々木 泰 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 小園 海斗 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 大盛 穂 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：キャッチャー 代走 林 琢真 に代わって 8番 松尾 汐恩
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 柴田 竜拓 に代わって 9番 Ｊ・ルイーズ
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OUT
2番 牧 秀悟 ショートゴロ 3アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
9番 柴田 竜拓 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
代打：Ｓ・レイノルズ に代わって 9番 柴田 竜拓
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OUT
代走：1塁ランナー 宮﨑 敏郎 に代わって 8番 林 琢真
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OUT
8番 宮﨑 敏郎 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：戸柱 恭孝 に代わって 8番 宮﨑 敏郎
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OUT
投手交代：ピッチャー 髙 太一 に代わって 9番 森浦 大輔
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 秋山 翔吾 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 浜地 真澄 に代わって 9番 Ｓ・レイノルズ
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OUT
7番 京田 陽太 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 関根 大気 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
広3-3Ｄ
4番 Ｊ・エンカーナシオン 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ 広 3-3 Ｄ
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 久保 修 に代わって 9番 髙 太一
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OUT
9番 久保 修 サードゴロ 3アウト
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OUT
代打：遠藤 淳志 に代わって 9番 久保 修
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OUT
8番 持丸 泰輝 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
7番 佐々木 泰 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代走 三森 大貴 に代わって 9番 浜地 真澄
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OUT
3番 筒香 嘉智 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
1番 度会 隆輝 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 勝又 温史 に代わって 9番 三森 大貴
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OUT
9番 勝又 温史 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
代打：中川 虎大 に代わって 9番 勝又 温史
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OUT
投手交代：ピッチャー 辻 大雅 に代わって 9番 遠藤 淳志
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OUT
6番 小園 海斗 空振り三振 3アウト
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5番 大盛 穂 空振り三振 2アウト
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OUT
広3-2Ｄ
4番 坂倉 将吾 左中間ホームラン 広島得点！ 広 3-2 Ｄ
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊勢 大夢 に代わって 9番 中川 虎大
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OUT
8番 戸柱 恭孝 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 京田 陽太 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 関根 大気 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 佐々木 泰 に代わって 1番 秋山 翔吾
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OUT
守備交代：センター 秋山 翔吾 に代わって 5番 大盛 穂
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OUT
守備交代：サード 坂倉 将吾 に代わって 7番 佐々木 泰
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OUT
守備交代：ファースト 代走 大盛 穂 に代わって 4番 坂倉 将吾
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 野間 峻祥 に代わって 8番 持丸 泰輝
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 佐藤 啓介 に代わって 9番 辻 大雅
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OUT
2番 菊池 涼介 見逃し三振 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 松本 凌人 に代わって 9番 伊勢 大夢
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OUT
1番 秋山 翔吾 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1塁ランナー野間 峻祥 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
広2-2Ｄ
9番 佐藤 啓介 ライト犠牲フライ 広島得点！ 広 2-2 Ｄ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
代打：斉藤 優汰 に代わって 9番 佐藤 啓介
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OUT
代走：2塁ランナー Ｅ・モンテロ に代わって 5番 大盛 穂
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OUT
広1-2Ｄ
8番 野間 峻祥 フォアボール 広島得点！ 広 1-2 Ｄ ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：石原 貴規 に代わって 8番 野間 峻祥
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OUT
7番 佐々木 泰 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 小園 海斗 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 篠木 健太郎 に代わって 9番 松本 凌人
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OUT
5番 Ｅ・モンテロ フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートフライ 3アウト
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3番 筒香 嘉智 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
2番 牧 秀悟 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
広0-2Ｄ
1番 度会 隆輝 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ 広 0-2 Ｄ ランナー：1塁
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OUT
9番 篠木 健太郎 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 戸柱 恭孝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン センターフライ 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 セカンドフライ 2アウト
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OUT
1番 秋山 翔吾 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
ピッチャー 篠木 健太郎が悪送球 ランナー：1、2塁
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OUT
9番 斉藤 優汰 ピッチャーエラー ランナー：1、2塁
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OUT
8番 石原 貴規 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 佐々木 泰 ショートゴロ 1アウト
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OUT
7番 京田 陽太 見逃し三振 3アウト
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OUT
6番 関根 大気 レフトフライ 2アウト
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広0-1Ｄ
5番 佐野 恵太 ライトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 広 0-1 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 1アウト ランナー：3塁
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3番 筒香 嘉智 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 小園 海斗 レフトフライ 3アウト
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5番 Ｅ・モンテロ レフトフライ 2アウト
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4番 坂倉 将吾 レフトヒット ランナー：1塁
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3番 Ｓ・ファビアン セカンドフライ 1アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 ライトフライ 3アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ライトフライ 2アウト
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9番 篠木 健太郎 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 戸柱 恭孝 サードフライ 1アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 秋山 翔吾 サードゴロ 2アウト
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9番 斉藤 優汰 空振り三振 1アウト
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7番 京田 陽太 ショートゴロ 3アウト
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6番 関根 大気 サードファウルフライ 2アウト
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5番 佐野 恵太 サードフライ 1アウト
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8番 石原 貴規 ファーストゴロ 3アウト
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7番 佐々木 泰 ショートヒット ランナー：1、2塁
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6番 小園 海斗 ライトヒット ランナー：1塁
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5番 Ｅ・モンテロ セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン 見逃し三振 3アウト
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3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 Ｓ・ファビアン ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト
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1番 秋山 翔吾 レフトフライ 1アウト
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