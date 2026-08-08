ＤｅＮＡ vs 広島 2026年8月8日のプロ野球速報







URLをコピー



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 計 H E 広島 広 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 6 0 ＤｅＮＡ Ｄ 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 8 1 11回表 広島の攻撃 OUT 2番 菊池 涼介 サードゴロ 3アウト

OUT 1番 秋山 翔吾 レフトフライ 2アウト

OUT 9番 名原 典彦 空振り三振 1アウト

OUT 代打：菊地 ハルン に代わって 9番 名原 典彦

OUT 守備交代：ショート 京田 陽太 に代わって 9番 宮下 朝陽

OUT 守備交代：ファースト 佐野 恵太 に代わって 7番 京田 陽太

OUT 投手交代：ピッチャー Ｊ・ルイーズ に代わって 5番 馬場 皐輔 10回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 5番 佐野 恵太 ピッチャーダブルプレイ 3アウト

OUT 4番 Ｊ・エンカーナシオン フォアボール ランナー：1塁

OUT 3番 筒香 嘉智 ファーストゴロ 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 森浦 大輔 に代わって 9番 菊地 ハルン 10回表 広島の攻撃 OUT 8番 持丸 泰輝 ファーストゴロ 3アウト

OUT 7番 佐々木 泰 レフトヒット ランナー：1、2塁

OUT 6番 小園 海斗 レフトフライ 2アウト

OUT 5番 大盛 穂 空振り三振 1アウト

OUT 4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1塁

OUT 守備交代：キャッチャー 代走 林 琢真 に代わって 8番 松尾 汐恩

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 柴田 竜拓 に代わって 9番 Ｊ・ルイーズ 9回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 2番 牧 秀悟 ショートゴロ 3アウト

OUT 1番 度会 隆輝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁

OUT 9番 柴田 竜拓 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

OUT 代打：Ｓ・レイノルズ に代わって 9番 柴田 竜拓

OUT 代走：1塁ランナー 宮﨑 敏郎 に代わって 8番 林 琢真

OUT 8番 宮﨑 敏郎 センターヒット ランナー：1塁

OUT 代打：戸柱 恭孝 に代わって 8番 宮﨑 敏郎

OUT 投手交代：ピッチャー 髙 太一 に代わって 9番 森浦 大輔 9回表 広島の攻撃 OUT 3番 Ｓ・ファビアン レフトフライ 3アウト

OUT 2番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト

OUT 1番 秋山 翔吾 ファーストゴロ 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 浜地 真澄 に代わって 9番 Ｓ・レイノルズ 8回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 7番 京田 陽太 セカンドゴロ 3アウト

OUT 6番 関根 大気 ライトフライ 2アウト

OUT 5番 佐野 恵太 セカンドゴロ 1アウト

OUT 広3-3Ｄ 4番 Ｊ・エンカーナシオン 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ 広 3-3 Ｄ

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 久保 修 に代わって 9番 髙 太一 8回表 広島の攻撃 OUT 9番 久保 修 サードゴロ 3アウト

OUT 代打：遠藤 淳志 に代わって 9番 久保 修

OUT 8番 持丸 泰輝 ファーストゴロ 2アウト

OUT 7番 佐々木 泰 空振り三振 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 代走 三森 大貴 に代わって 9番 浜地 真澄 7回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 3番 筒香 嘉智 空振り三振 3アウト

OUT 2番 牧 秀悟 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁

OUT 1番 度会 隆輝 デッドボール ランナー：1、2塁

OUT 代走：1塁ランナー 勝又 温史 に代わって 9番 三森 大貴

OUT 9番 勝又 温史 フォアボール ランナー：1塁

OUT 代打：中川 虎大 に代わって 9番 勝又 温史

OUT 投手交代：ピッチャー 辻 大雅 に代わって 9番 遠藤 淳志 7回表 広島の攻撃 OUT 6番 小園 海斗 空振り三振 3アウト

OUT 5番 大盛 穂 空振り三振 2アウト

OUT 広3-2Ｄ 4番 坂倉 将吾 左中間ホームラン 広島得点！ 広 3-2 Ｄ

OUT 3番 Ｓ・ファビアン センターフライ 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 伊勢 大夢 に代わって 9番 中川 虎大 6回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 8番 戸柱 恭孝 空振り三振 3アウト

OUT 7番 京田 陽太 セカンドヒット ランナー：1塁

OUT 6番 関根 大気 ファーストゴロ 2アウト

OUT 5番 佐野 恵太 レフトフライ 1アウト

OUT 守備交代：ライト 佐々木 泰 に代わって 1番 秋山 翔吾

OUT 守備交代：センター 秋山 翔吾 に代わって 5番 大盛 穂

OUT 守備交代：サード 坂倉 将吾 に代わって 7番 佐々木 泰

OUT 守備交代：ファースト 代走 大盛 穂 に代わって 4番 坂倉 将吾

OUT 守備交代：キャッチャー 代打 野間 峻祥 に代わって 8番 持丸 泰輝

OUT 投手交代：ピッチャー 代打 佐藤 啓介 に代わって 9番 辻 大雅 6回表 広島の攻撃 OUT 2番 菊池 涼介 見逃し三振 3アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 松本 凌人 に代わって 9番 伊勢 大夢

OUT 1番 秋山 翔吾 フォアボール ランナー：1、2、3塁

OUT 1塁ランナー野間 峻祥 盗塁成功 ランナー：2、3塁

OUT 広2-2Ｄ 9番 佐藤 啓介 ライト犠牲フライ 広島得点！ 広 2-2 Ｄ 2アウト ランナー：1、3塁

OUT 代打：斉藤 優汰 に代わって 9番 佐藤 啓介

OUT 代走：2塁ランナー Ｅ・モンテロ に代わって 5番 大盛 穂

OUT 広1-2Ｄ 8番 野間 峻祥 フォアボール 広島得点！ 広 1-2 Ｄ ランナー：1、2、3塁

OUT 代打：石原 貴規 に代わって 8番 野間 峻祥

OUT 7番 佐々木 泰 フォアボール ランナー：1、2、3塁

OUT 6番 小園 海斗 空振り三振 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー 篠木 健太郎 に代わって 9番 松本 凌人

OUT 5番 Ｅ・モンテロ フォアボール ランナー：1、2塁

OUT 4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1塁 5回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートフライ 3アウト

OUT 3番 筒香 嘉智 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁

OUT 2番 牧 秀悟 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

OUT 広0-2Ｄ 1番 度会 隆輝 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ 広 0-2 Ｄ ランナー：1塁

OUT 9番 篠木 健太郎 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁

OUT 8番 戸柱 恭孝 フォアボール ランナー：1塁 5回表 広島の攻撃 OUT 3番 Ｓ・ファビアン センターフライ 3アウト

OUT 2番 菊池 涼介 セカンドフライ 2アウト

OUT 1番 秋山 翔吾 フォアボール ランナー：1、2、3塁

OUT ピッチャー 篠木 健太郎が悪送球 ランナー：1、2塁

OUT 9番 斉藤 優汰 ピッチャーエラー ランナー：1、2塁

OUT 8番 石原 貴規 レフトヒット ランナー：1塁

OUT 7番 佐々木 泰 ショートゴロ 1アウト 4回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 7番 京田 陽太 見逃し三振 3アウト

OUT 6番 関根 大気 レフトフライ 2アウト

OUT 広0-1Ｄ 5番 佐野 恵太 ライトツーベースヒット ＤｅＮＡ得点！ 広 0-1 Ｄ ランナー：2塁

OUT 4番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 1アウト ランナー：3塁

OUT 3番 筒香 嘉智 レフトツーベースヒット ランナー：2塁 4回表 広島の攻撃 OUT 6番 小園 海斗 レフトフライ 3アウト

OUT 5番 Ｅ・モンテロ レフトフライ 2アウト

OUT 4番 坂倉 将吾 レフトヒット ランナー：1塁

OUT 3番 Ｓ・ファビアン セカンドフライ 1アウト 3回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 2番 牧 秀悟 ライトフライ 3アウト

OUT 1番 度会 隆輝 ライトフライ 2アウト

OUT 9番 篠木 健太郎 ピッチャーヒット ランナー：1塁

OUT 8番 戸柱 恭孝 サードフライ 1アウト 3回表 広島の攻撃 OUT 2番 菊池 涼介 センターフライ 3アウト

OUT 1番 秋山 翔吾 サードゴロ 2アウト

OUT 9番 斉藤 優汰 空振り三振 1アウト 2回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 7番 京田 陽太 ショートゴロ 3アウト

OUT 6番 関根 大気 サードファウルフライ 2アウト

OUT 5番 佐野 恵太 サードフライ 1アウト 2回表 広島の攻撃 OUT 8番 石原 貴規 ファーストゴロ 3アウト

OUT 7番 佐々木 泰 ショートヒット ランナー：1、2塁

OUT 6番 小園 海斗 ライトヒット ランナー：1塁

OUT 5番 Ｅ・モンテロ セカンドゴロ 2アウト

OUT 4番 坂倉 将吾 センターフライ 1アウト 1回裏 ＤｅＮＡの攻撃 OUT 4番 Ｊ・エンカーナシオン 見逃し三振 3アウト

OUT 3番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1塁

OUT 2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト

OUT 1番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト 1回表 広島の攻撃 OUT 3番 Ｓ・ファビアン ライトフライ 3アウト

OUT 2番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト

OUT 1番 秋山 翔吾 レフトフライ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







URLをコピー



※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。