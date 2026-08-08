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【中 7-1 阪】
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試合終了
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OUT
3番 森下 翔太 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 元山 飛優 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
9番 髙寺 望夢 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 吉田 聖弥 に代わって 3番 草加 勝
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OUT
9番 樋口 正修 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 加藤 匠馬 空振り三振 2アウト
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OUT
ショート 元山 飛優が落球 ランナー：1塁
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OUT
7番 岡林 勇希 ショートエラー ランナー：1塁
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OUT
6番 鵜飼 航丞 ショートフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 代打 立石 正広 に代わって 2番 元山 飛優
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OUT
投手交代：ピッチャー 湯浅 京己 に代わって 8番 Ａ・セベリーノ
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OUT
8番 立石 正広 見逃し三振 3アウト
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OUT
代打：熊谷 敬宥 に代わって 8番 立石 正広
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OUT
7番 坂本 誠志郎 ショートヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 Ｄ・ガルシア フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 レフトフライ 2アウト
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OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 細川 成也 に代わって 9番 樋口 正修
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｋ・マラー に代わって 3番 吉田 聖弥
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OUT
5番 石川 昂弥 セカンドフライ 3アウト
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OUT
4番 土田 龍空 ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
3番 細川 成也 ショートフライ 1アウト
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OUT
2番 村松 開人 ピッチャーヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 福永 裕基 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 福島 圭音 に代わって 2番 湯浅 京己
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OUT
守備交代：セカンド 中野 拓夢 に代わって 9番 髙寺 望夢
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OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 近本 光司 サードダブルプレイ 2アウト
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OUT
9番 福島 圭音 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
代打：門別 啓人 に代わって 9番 福島 圭音
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OUT
守備交代：セカンド 福永 裕基 に代わって 4番 土田 龍空
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OUT
守備交代：ファースト 代走 土田 龍空 に代わって 1番 福永 裕基
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OUT
守備交代：ライト Ｊ・ボスラー に代わって 6番 鵜飼 航丞
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OUT
9番 Ｋ・マラー サードゴロ 3アウト
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OUT
8番 加藤 匠馬 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 岡林 勇希 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 2アウト
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OUT
中7-1阪
5番 石川 昂弥 センターヒット 中日得点！ 中 7-1 阪 ランナー：1塁
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OUT
代走：2塁ランナー Ｍ・サノー に代わって 4番 土田 龍空
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OUT
中6-1阪
4番 Ｍ・サノー センターツーベースヒット 中日得点！ 中 6-1 阪 ランナー：2塁
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OUT
3番 細川 成也 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 村松 開人 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 熊谷 敬宥 ショートゴロ 3アウト
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OUT
7番 坂本 誠志郎 サードゴロ 2アウト
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OUT
6番 Ｄ・ガルシア サードゴロ 1アウト
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OUT
1番 福永 裕基 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 Ｋ・マラー ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
8番 加藤 匠馬 キャッチャーフライ 1アウト
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OUT
7番 岡林 勇希 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 神宮 僚介 に代わって 9番 門別 啓人
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
6番 Ｊ・ボスラー 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 セカンドフライ 2アウト
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OUT
サード 佐藤 輝明が後逸 ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｍ・サノー サードエラー ランナー：1、2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊原 陵人 に代わって 9番 神宮 僚介
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OUT
3番 細川 成也 ライトフライ 1アウト
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OUT
中5-1阪
2番 村松 開人 センターヒット 中日得点！ 中 5-1 阪 ランナー：1塁
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OUT
1番 福永 裕基 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 近本 光司 見逃し三振 3アウト
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OUT
9番 伊原 陵人 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 熊谷 敬宥 ショートゴロ 1アウト
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OUT
9番 Ｋ・マラー 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 加藤 匠馬 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 岡林 勇希 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 坂本 誠志郎 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 Ｄ・ガルシア レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
5番 大山 悠輔 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 森下 翔太 セカンドフライ 1アウト
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OUT
6番 Ｊ・ボスラー ファーストゴロ 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 細川 成也 サードゴロ 1アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
中4-1阪
セカンド 福永 裕基が悪送球 阪神得点！ 中 4-1 阪 ランナー：2塁
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OUT
中4-0阪
1番 近本 光司 セカンドヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 伊原 陵人 サード送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 熊谷 敬宥 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 坂本 誠志郎 ショートゴロ 1アウト
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OUT
2番 村松 開人 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
中4-0阪
1番 福永 裕基 センターヒット 中日得点！ 中 4-0 阪 ランナー：1塁
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OUT
中3-0阪
9番 Ｋ・マラー センタースリーベースヒット 中日得点！ 中 3-0 阪 ランナー：3塁
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OUT
中1-0阪
8番 加藤 匠馬 レフトヒット 中日得点！ 中 1-0 阪 ランナー：1、2塁
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OUT
7番 岡林 勇希 レフトフライ 2アウト
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OUT
ショート 熊谷 敬宥が悪送球 ランナー：1、2塁
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OUT
6番 Ｊ・ボスラー ショートエラー ランナー：1、2塁
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OUT
5番 石川 昂弥 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｍ・サノー センターフライ 1アウト
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OUT
6番 Ｄ・ガルシア 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 森下 翔太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 中野 拓夢 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
3番 細川 成也 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 ファーストダブルプレイ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ライトヒット ランナー：1塁
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