2026.08.08 15:00 東京ドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 9 0
巨人 0 1 5 0 0 0 2 0 X 8 13 1
  • 【ヤ 2-8 巨】
  • 試合終了

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 赤羽 由紘 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 武岡 龍世 サードゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    7番 内山 壮真 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：ファースト Ｂ・ダルベック に代わって 4番 増田 大輝

  • OUT

    守備交代：ショート 泉口 友汰 に代わって 3番 小濱 佑斗

  • OUT

    5番 笹原 操希 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 9番 赤羽 由紘

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 古賀 優大 に代わって 2番 松本 直樹

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 丸山 翔大 に代わって 5番 田口 麗斗

  • OUT

    5番 古賀 優大 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    4番 澤井 廉 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 増田 珠 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 丸 佳浩 に代わって 9番 代木 大和

  • OUT

    2番 松本 剛 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 レフトフライ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    9番 丸 佳浩 センターフライ 1アウト

  • OUT

    代打：森田 駿哉 に代わって 9番 丸 佳浩

  • OUT

    ヤ2-8巨

    8番 佐々木 俊輔 ライトヒット 巨人得点！ ヤ 2-8 巨 ランナー：1塁

  • OUT

    7番 石塚 裕惺 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    6番 岸田 行倫 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：サード 代打 西村 瑠伊斗 に代わって 8番 武岡 龍世

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 宮本 丈 に代わって 9番 丸山 翔大

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 センターフライ 3アウト

  • OUT

    ヤ2-6巨

    9番 宮本 丈 ショートゴロ ヤクルト得点！ ヤ 2-6 巨 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 田和 廉 に代わって 9番 森田 駿哉

  • OUT

    代打：Ｊ・リランソ に代わって 9番 宮本 丈

  • OUT

    8番 西村 瑠伊斗 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    代打：伊藤 琉偉 に代わって 8番 西村 瑠伊斗

  • OUT

    7番 内山 壮真 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 竹丸 和幸 に代わって 9番 田和 廉

  • OUT

    5番 笹原 操希 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｎ・ウォルターズ に代わって 9番 Ｊ・リランソ

  • OUT

    5番 古賀 優大 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 澤井 廉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 増田 珠 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 竹丸 和幸 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 石塚 裕惺 デッドボール ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 山野辺 翔 に代わって 9番 Ｎ・ウォルターズ

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    9番 山野辺 翔 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    代打：荘司 宏太 に代わって 9番 山野辺 翔

  • OUT

    8番 伊藤 琉偉 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 岸田 行倫 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    5番 笹原 操希 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック センターフライ 1アウト

  • OUT

    7番 内山 壮真 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 古賀 優大 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    ヤ1-6巨

    1番 浦田 俊輔 レフトヒット 巨人得点！ ヤ 1-6 巨 ランナー：1、2塁

  • OUT

    ヤ1-4巨

    9番 竹丸 和幸 フォアボール 巨人得点！ ヤ 1-4 巨 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 高橋 奎二 に代わって 9番 荘司 宏太

  • OUT

    7番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    6番 岸田 行倫 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    ヤ1-3巨

    5番 笹原 操希 センターヒット 巨人得点！ ヤ 1-3 巨 ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック センターツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    4番 澤井 廉 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 増田 珠 サードヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    2番 松本 剛 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    ヤ1-1巨

    1番 浦田 俊輔 センターヒット 巨人得点！ ヤ 1-1 巨 ランナー：1、3塁

  • OUT

    9番 竹丸 和幸 セカンドヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 佐々木 俊輔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    7番 石塚 裕惺 センターフライ 2アウト

  • OUT

    6番 岸田 行倫 空振り三振 1アウト

  • OUT

    9番 高橋 奎二 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 伊藤 琉偉 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    ヤ1-0巨

    7番 内山 壮真 レフトヒット ヤクルト得点！ ヤ 1-0 巨 ランナー：1塁

  • OUT

    キャッチャー 岸田 行倫が悪送球 ランナー：3塁

  • OUT

    1塁ランナー古賀 優大 盗塁成功 ランナー：3塁

  • OUT

    6番 岩田 幸宏 空振り三振 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    5番 古賀 優大 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 笹原 操希 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 松本 剛 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    1番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 澤井 廉 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    3番 増田 珠 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1塁

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