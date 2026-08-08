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【ヤ 2-8 巨】
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試合終了
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OUT
1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 赤羽 由紘 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
8番 武岡 龍世 サードゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 内山 壮真 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 岩田 幸宏 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ファースト Ｂ・ダルベック に代わって 4番 増田 大輝
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OUT
守備交代：ショート 泉口 友汰 に代わって 3番 小濱 佑斗
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OUT
5番 笹原 操希 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック ショートゴロ 2アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 9番 赤羽 由紘
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OUT
守備交代：キャッチャー 古賀 優大 に代わって 2番 松本 直樹
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OUT
投手交代：ピッチャー 丸山 翔大 に代わって 5番 田口 麗斗
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OUT
5番 古賀 優大 セカンドフライ 3アウト
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OUT
4番 澤井 廉 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 増田 珠 ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 丸 佳浩 に代わって 9番 代木 大和
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OUT
2番 松本 剛 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 レフトフライ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 丸 佳浩 センターフライ 1アウト
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OUT
代打：森田 駿哉 に代わって 9番 丸 佳浩
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OUT
ヤ2-8巨
8番 佐々木 俊輔 ライトヒット 巨人得点！ ヤ 2-8 巨 ランナー：1塁
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OUT
7番 石塚 裕惺 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
6番 岸田 行倫 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：サード 代打 西村 瑠伊斗 に代わって 8番 武岡 龍世
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 宮本 丈 に代わって 9番 丸山 翔大
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OUT
1番 長岡 秀樹 センターフライ 3アウト
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OUT
ヤ2-6巨
9番 宮本 丈 ショートゴロ ヤクルト得点！ ヤ 2-6 巨 2アウト ランナー：3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 田和 廉 に代わって 9番 森田 駿哉
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OUT
代打：Ｊ・リランソ に代わって 9番 宮本 丈
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OUT
8番 西村 瑠伊斗 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
代打：伊藤 琉偉 に代わって 8番 西村 瑠伊斗
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OUT
7番 内山 壮真 ライトフライ 1アウト
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OUT
6番 岩田 幸宏 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 竹丸 和幸 に代わって 9番 田和 廉
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OUT
5番 笹原 操希 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 泉口 友汰 ショートフライ 2アウト
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OUT
2番 松本 剛 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｎ・ウォルターズ に代わって 9番 Ｊ・リランソ
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OUT
5番 古賀 優大 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
4番 澤井 廉 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 増田 珠 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 浦田 俊輔 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 竹丸 和幸 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 佐々木 俊輔 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 石塚 裕惺 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 山野辺 翔 に代わって 9番 Ｎ・ウォルターズ
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ 見逃し三振 3アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 山野辺 翔 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：荘司 宏太 に代わって 9番 山野辺 翔
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OUT
8番 伊藤 琉偉 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 岸田 行倫 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
5番 笹原 操希 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック センターフライ 1アウト
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OUT
7番 内山 壮真 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 岩田 幸宏 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 古賀 優大 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 見逃し三振 3アウト
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OUT
2番 松本 剛 セカンドフライ 2アウト
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OUT
ヤ1-6巨
1番 浦田 俊輔 レフトヒット 巨人得点！ ヤ 1-6 巨 ランナー：1、2塁
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OUT
ヤ1-4巨
9番 竹丸 和幸 フォアボール 巨人得点！ ヤ 1-4 巨 ランナー：1、2、3塁
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OUT
8番 佐々木 俊輔 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 高橋 奎二 に代わって 9番 荘司 宏太
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OUT
7番 石塚 裕惺 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 岸田 行倫 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
ヤ1-3巨
5番 笹原 操希 センターヒット 巨人得点！ ヤ 1-3 巨 ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック センターツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 澤井 廉 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
3番 増田 珠 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ライトフライ 1アウト
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OUT
2番 松本 剛 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
ヤ1-1巨
1番 浦田 俊輔 センターヒット 巨人得点！ ヤ 1-1 巨 ランナー：1、3塁
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OUT
9番 竹丸 和幸 セカンドヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 佐々木 俊輔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
7番 石塚 裕惺 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 岸田 行倫 空振り三振 1アウト
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OUT
9番 高橋 奎二 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
8番 伊藤 琉偉 ライトフライ 2アウト
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OUT
ヤ1-0巨
7番 内山 壮真 レフトヒット ヤクルト得点！ ヤ 1-0 巨 ランナー：1塁
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OUT
キャッチャー 岸田 行倫が悪送球 ランナー：3塁
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OUT
1塁ランナー古賀 優大 盗塁成功 ランナー：3塁
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OUT
6番 岩田 幸宏 空振り三振 1アウト ランナー：3塁
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OUT
5番 古賀 優大 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 笹原 操希 レフトフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
2番 松本 剛 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 浦田 俊輔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 澤井 廉 ショートフライ 3アウト
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OUT
3番 増田 珠 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1塁
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