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【ソ 1-2 西】
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試合終了
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OUT
9番 柳町 達 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
代打：川村 友斗 に代わって 9番 柳町 達
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OUT
8番 谷川原 健太 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
1塁ランナー庄子 雄大 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 川瀬 晃 に代わって 7番 庄子 雄大
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OUT
7番 川瀬 晃 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
6番 牧原 大成 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：レフト 林 安可 に代わって 6番 平沢 大河
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OUT
守備交代：ライト 平沢 大河 に代わって 4番 Ａ・カナリオ
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OUT
投手交代：ピッチャー 篠原 響 に代わって 10番 甲斐野 央
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OUT
3番 Ｔ・ネビン ショートゴロ 3アウト
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OUT
ソ1-2西
2番 小島 大河 ライトホームラン 西武得点！ ソ 1-2 西
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OUT
1番 滝澤 夏央 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 岸 潤一郎 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
8番 源田 壮亮 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：レフト 柳田 悠岐 に代わって 9番 川村 友斗
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OUT
守備交代：キャッチャー 渡邉 陸 に代わって 5番 海野 隆司
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OUT
投手交代：ピッチャー 上茶谷 大河 に代わって 10番 松本 裕樹
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OUT
5番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 センターフライ 2アウト
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OUT
3番 近藤 健介 サードゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 隅田 知一郎 に代わって 10番 篠原 響
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OUT
守備交代：DH 代走 髙松 渡 に代わって 5番 髙松 渡
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OUT
7番 渡部 聖弥 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 平沢 大河 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
1塁ランナー髙松 渡 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 中村 剛也 に代わって 5番 髙松 渡
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OUT
5番 中村 剛也 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 林 安可 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 周東 佑京 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
9番 渡邉 陸 空振り三振 2アウト
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OUT
ソ1-0西
8番 谷川原 健太 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-0 西 ランナー：2塁
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OUT
7番 川瀬 晃 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
6番 牧原 大成 ファーストヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 Ｔ・ネビン ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
2番 小島 大河 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 滝澤 夏央 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 岸 潤一郎 サードゴロ 1アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
3番 近藤 健介 ライトフライ 1アウト
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OUT
8番 源田 壮亮 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 渡部 聖弥 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 平沢 大河 ショートフライ 1アウト
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OUT
2番 周東 佑京 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 正木 智也 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 渡邉 陸 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
8番 谷川原 健太 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 川瀬 晃 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
5番 中村 剛也 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 林 安可 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
3番 Ｔ・ネビン レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 小島 大河 ショートライナー 1アウト
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OUT
6番 牧原 大成 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 滝澤 夏央 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 岸 潤一郎 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 源田 壮亮 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 渡部 聖弥 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
2番 周東 佑京 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 正木 智也 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 渡邉 陸 ショートゴロ 1アウト
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OUT
6番 平沢 大河 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 中村 剛也 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 林 安可 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 谷川原 健太 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 川瀬 晃 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
6番 牧原 大成 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 Ｔ・ネビン サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 小島 大河 ファーストライナー 2アウト
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OUT
1番 滝澤 夏央 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
5番 柳田 悠岐 サードライナー 3アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 近藤 健介 キャッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
2番 周東 佑京 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 正木 智也 空振り三振 1アウト
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