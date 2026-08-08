2026.08.08 18:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0
西武西 0 0 0 0 0 0 0 2 X 2 7 0
  • 【ソ 1-2 西】
  • 試合終了

  • OUT

    9番 柳町 達 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：川村 友斗 に代わって 9番 柳町 達

  • OUT

    8番 谷川原 健太 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    1塁ランナー庄子 雄大 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 川瀬 晃 に代わって 7番 庄子 雄大

  • OUT

    7番 川瀬 晃 サードゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    6番 牧原 大成 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：レフト 林 安可 に代わって 6番 平沢 大河

  • OUT

    守備交代：ライト 平沢 大河 に代わって 4番 Ａ・カナリオ

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 篠原 響 に代わって 10番 甲斐野 央

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    ソ1-2西

    2番 小島 大河 ライトホームラン 西武得点！ ソ 1-2 西

  • OUT

    1番 滝澤 夏央 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    9番 岸 潤一郎 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    8番 源田 壮亮 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：レフト 柳田 悠岐 に代わって 9番 川村 友斗

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 渡邉 陸 に代わって 5番 海野 隆司

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 上茶谷 大河 に代わって 10番 松本 裕樹

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 センターフライ 2アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 隅田 知一郎 に代わって 10番 篠原 響

  • OUT

    守備交代：DH 代走 髙松 渡 に代わって 5番 髙松 渡

  • OUT

    7番 渡部 聖弥 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 平沢 大河 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    1塁ランナー髙松 渡 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 中村 剛也 に代わって 5番 髙松 渡

  • OUT

    5番 中村 剛也 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 林 安可 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 敬遠 ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 渡邉 陸 空振り三振 2アウト

  • OUT

    ソ1-0西

    8番 谷川原 健太 レフトツーベースヒット ソフトバンク得点！ ソ 1-0 西 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 川瀬 晃 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    6番 牧原 大成 ファーストヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 小島 大河 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 滝澤 夏央 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 岸 潤一郎 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 源田 壮亮 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 渡部 聖弥 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 平沢 大河 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 正木 智也 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 渡邉 陸 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    8番 谷川原 健太 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 川瀬 晃 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 中村 剛也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    4番 林 安可 ファーストゴロ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    2番 小島 大河 ショートライナー 1アウト

  • OUT

    6番 牧原 大成 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 滝澤 夏央 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 岸 潤一郎 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 源田 壮亮 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 渡部 聖弥 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 近藤 健介 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 正木 智也 センターフライ 2アウト

  • OUT

    9番 渡邉 陸 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 平沢 大河 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 中村 剛也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 林 安可 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 谷川原 健太 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 川瀬 晃 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 牧原 大成 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｔ・ネビン サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 小島 大河 ファーストライナー 2アウト

  • OUT

    1番 滝澤 夏央 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 柳田 悠岐 サードライナー 3アウト

  • OUT

    4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 近藤 健介 キャッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    2番 周東 佑京 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 正木 智也 空振り三振 1アウト

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