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【オ 1-4 ロ】
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試合終了
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OUT
9番 野口 智哉 ショートゴロ 3アウト
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OUT
代打：若月 健矢 に代わって 9番 野口 智哉
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OUT
8番 杉澤 龍 ショートフライ 2アウト
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OUT
7番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト
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OUT
オ1-4ロ
6番 来田 涼斗 ライトヒット オリックス得点！ オ 1-4 ロ ランナー：1、2塁
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OUT
5番 紅林 弘太郎 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
4番 太田 椋 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
守備交代：サード 安田 尚憲 に代わって 3番 石垣 勝海
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OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 昭汰 に代わって 10番 横山 陸人
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OUT
5番 佐藤 都志也 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 山口 航輝 センターフライ 2アウト
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OUT
3番 安田 尚憲 見逃し三振 1アウト
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OUT
守備交代：センター 代打 中川 圭太 に代わって 8番 杉澤 龍
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OUT
守備交代：レフト 杉澤 龍 に代わって 1番 中川 圭太
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OUT
投手交代：ピッチャー 富山 凌雅 に代わって 10番 片山 楽生
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OUT
3番 西川 龍馬 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 山中 稜真 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 中川 圭太 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
代打：渡部 遼人 に代わって 1番 中川 圭太
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OUT
投手交代：ピッチャー Ａ・ジャクソン に代わって 10番 鈴木 昭汰
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OUT
2番 西川 史礁 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 小川 龍成 レフトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 阿部 翔太 に代わって 10番 富山 凌雅
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 森 友哉 に代わって 9番 若月 健矢
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OUT
9番 森 友哉 センターフライ 3アウト
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OUT
代打：福永 奨 に代わって 9番 森 友哉
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OUT
8番 杉澤 龍 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 宗 佑磨 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
6番 来田 涼斗 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 紅林 弘太郎 ショートゴロ 1アウト
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OUT
8番 友杉 篤輝 キャッチャーゴロ 3アウト
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OUT
7番 山本 大斗 ライトファウルフライ 2アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 佐藤 都志也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
ファースト 山中 稜真が送球キャッチミス ランナー：1塁
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OUT
4番 山口 航輝 サードゴロ ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 曽谷 龍平 に代わって 10番 阿部 翔太
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OUT
4番 太田 椋 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 山中 稜真 サードゴロ 1アウト
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OUT
3番 安田 尚憲 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
2番 西川 史礁 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 渡部 遼人 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
9番 福永 奨 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
8番 杉澤 龍 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 小川 龍成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 友杉 篤輝 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 山本 大斗 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 宗 佑磨 ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 来田 涼斗 ファーストフライ 2アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 太田 椋 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 Ｎ・ソト 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 佐藤 都志也 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 山口 航輝 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 山中 稜真 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1番 渡部 遼人 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 福永 奨 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 杉澤 龍 見逃し三振 1アウト
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OUT
3番 安田 尚憲 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 西川 史礁 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
1番 藤原 恭大 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 小川 龍成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 友杉 篤輝 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
7番 宗 佑磨 ショートフライ 3アウト
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OUT
6番 来田 涼斗 ファーストフライ 2アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 センターフライ 1アウト
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OUT
7番 山本 大斗 レフトフライ 3アウト
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OUT
オ0-4ロ
6番 Ｎ・ソト レフトホームラン ロッテ得点！ オ 0-4 ロ
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OUT
1塁ランナー山口 航輝 盗塁失敗 2アウト
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OUT
5番 佐藤 都志也 空振り三振 2アウト ランナー：3塁
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OUT
4番 山口 航輝 セカンドヒット ランナー：1、3塁
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OUT
オ0-2ロ
3番 安田 尚憲 ライトツーベースヒット ロッテ得点！ オ 0-2 ロ ランナー：2塁
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OUT
2番 西川 史礁 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
曽谷 龍平 がワイルドピッチ ランナー：1塁
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OUT
1番 藤原 恭大 振り逃げ ランナー：1塁
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OUT
4番 太田 椋 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 セカンドフライ 2アウト
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OUT
2番 山中 稜真 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 渡部 遼人 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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