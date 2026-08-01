「率直な心境は、“あっ、これは『27時間テレビ』の代わりだな”と思いました(笑)」――ナインティナインの矢部浩之が、きょう1日に生放送されるフジテレビ系お笑い特番『ENGEIグランドスラム』(21:00～23:10)への率直な思いを語った。

同番組は、漫才、コント、ピン芸など、ジャンルを超えた芸人たちが“本ネタ”を披露する大型お笑い特番。第27弾となる今回は、ナインティナインと松岡茉優がMCを務め、7時間超にわたって3本のお笑い番組を一挙生放送する「ENGEI 8 笑いの夏祭り」のフィナーレを飾る。

矢部浩之「唯一の不安材料は太田光さん」

今年初開催となる「ENGEI 8 笑いの夏祭り」を『FNS27時間テレビ』に代わるほどの大型企画と受け止めた矢部は、「フジテレビさんが懸けている企画だと思いますので、3番組、うまくバトンを渡しながら、われわれも最後、『ENGEIグランドスラム』でしっかりと締めたい」と意気込む。

ただ、「唯一の不安材料は、太田光さんですかね(笑)。あの人のことだけ気をつければ、間違いなく成功するはずです」と、爆笑問題・太田光の名前を挙げて笑わせた。

15時からの『ツギクル芸人グランプリ』については、フジテレビのお笑い番組が新たな芸人を世に送り出してきた印象があるといい、出演をきっかけに「放送の翌日から突然売れ始める」可能性もあると期待。19時からの『爆笑レッドカーペット』については、「いつ見ても笑える、いつの時代も笑える番組」と評し、芸人が乗ったレッドカーペットが動くこと自体でオチになるシステムを絶賛した。

各番組のMCにも言及。爆笑問題については、太田がネタを披露するときとは違い、「番組のMCをしてるときはあんまり危険な感じがない」と分析する。一方、『爆笑レッドカーペット』MCの今田耕司には、年齢を重ねるにつれて、涙を流しながら芸人のネタを楽しむ自然体の姿に共感すると語った。

そして、「3番組に出る芸人さんは全員、選ばれし芸人です!」と断言。「トータル7時間、もう笑いっぱなしだと思いますので、大いに楽しんでください!」と呼びかけた。

今田耕司のMCは「教材みたいな見方」

岡村隆史は、7時間にわたってお笑い番組を放送する企画に「楽しそうやなぁ」と期待する一方、「こんなに長時間お笑いだけやって、視聴者の皆さんが気持ち悪くならないかな」と冗談交じりに心配。「途中ちょっと、スポーツとか音楽とか入れた方がいいんじゃないですかね」と笑わせる。

3番組の最後を任されるだけに、視聴者から「まだやんのかい!」と思われる可能性もあるとしながら、「頑張らなあかん」と気を引き締めた。

岡村は『爆笑レッドカーペット』のレギュラー放送当時、MCを務める今田の進行を「教材みたいな見方」で研究していたことを告白。その一方で、『ツギクル芸人グランプリ』はあまり見たことがないと正直に明かし、「爆笑さんは教材にならないんで(笑)」と語った。

爆笑問題が『ツギクル芸人グランプリ』でMCを務め、その後、『ENGEIグランドスラム』でトリを飾ることにも驚いた様子。「漫才が好きすぎるんですよね」と敬意を示し、太田による恒例の「助けてくれ～」を聞くことも楽しみにしているという。

さらに、今田、爆笑問題、ナインティナインの全員が顔を合わせる場面を熱望。「数分間でいいんで、そういう時間を作ってほしいです」と期待し、「なんとか『ENGEIグランドスラム』のエンディングまで、チャンネルを変えずに見ていただけるように頑張りたい」と呼びかけた。

松岡茉優「大人の大騒ぎが大好き」

松岡は「子供の頃から、フジテレビさんの仕掛ける大人の大騒ぎが大好きだった」といい、「『ENGEIグランドスラム』の一員として参加させていただけること、心からうれしく思います」と喜びを語る。

同番組には10年以上にわたって携わり、ナインティナインから変わらず優しく接してもらっているという。劇場型のセットに観客を入れ、公演のような雰囲気の中で収録することが番組の特徴だと説明し、「今回は生放送ということで、お客様のリアクションや会場の雰囲気がお茶の間にダイレクトに届くことをとても楽しみにしています!」と期待を寄せた。

本ネタには、ジャルジャル、トット、ドンデコルテ、南海キャンディーズ、錦鯉、NON STYLE、爆笑問題、ハライチ、見取り図、レインボーが登場する。

コラボネタでは、サンドウィッチマンと狩野英孝による「かのサンド」、ロングコートダディと男性ブランコによる「男性ダディ」、ニッチェとかが屋による「ニチェ屋」、アンガールズとロッチによる「ロッチンガールズ」がネタを披露する。

さらに、霜降り明星、チョコレートプラネット、ハナコの『新しいカギ』メンバーや、粗品率いる「ツッコミスター」軍団も参戦。通し企画では、劇団ひとりがピエロに扮し、フジテレビ社屋の地上12階で綱渡りに挑むなど、大掛かりな大道芸を繰り広げる。番組テーマ曲には、RIP SLYMEの「JUMP with chay」が使用される。

【編集部MEMO】

ナインティナインは、岡村隆史と矢部浩之によるお笑いコンビ。NSC大阪校9期生で、1990年4月に結成した。岡村は1970年7月3日生まれ、大阪府大阪市出身。矢部は1971年10月23日生まれ、大阪府吹田市出身。『ぐるぐるナインティナイン』『ナインティナインのオールナイトニッポン』などで長年にわたって活躍し、岡村は『チコちゃんに叱られる!』『東野・岡村の旅猿』、矢部はサッカー番組などでも活動している。

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