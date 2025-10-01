NHKの夜ドラ『ひらやすみ』(11月3日スタート、総合 毎週月～木曜22:45～)の取材会が1日、東京・渋谷の同局で行われ、主演の岡山天音、共演の森七菜、制作統括の坂部康二氏が出席した。

真造圭伍氏による漫画『ひらやすみ』を原作とするこのドラマは、阿佐ヶ谷の平屋一戸建てに住む主人公・生田ヒロト(岡山天音)、彼と一緒に暮らすいとこ・小林なつみ(森七菜)、そして周囲の人々の姿を優しく描き出す物語。

岡山と森は過去に同じ作品に出演した経験はあるものの、ガッツリ共演するのは今回が初めてとのこと。

岡山は森の印象について「これまで会ったことない人という感じ。森七菜パワーを感じます。全部において。カメラ回ってないときにお話しを聞いていてもすごい面白いですし、カメラ回ってお芝居になってもすごい面白いですし、唯一無二の人という感じです」と述べ、画面越しに見ていてもそういう印象があったという。

一方、森は岡山について「いろんな役のイメージがありすぎて、ヒロ兄みたいな平和な方みたいなイメージもありながら、ちょっとサイコパスみたいな、天才みたいな(笑)。いろんなイメージがあって、最初すごくビビッていた」と打ち明けた上で、「今は、芸能界の先輩の俳優さんの中で一番お話がしやすいです。毎日、今日ちょっとしゃべりすぎたかなと思うぐらいいっぱいお話していただいたのでありがたかったです」と述べ、岡山は「よかったです、サイコパスのまま終わらなくて(笑)。そんな風に言っていただけて恐縮です」と笑っていた。