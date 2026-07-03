回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」が7月3日、愛知県名古屋市港区に「かっぱ寿司 名古屋みなと店」を新規オープンした。

これを記念し、人気ネタ4品を期間限定の特別価格で提供するキャンペーンを実施! なんと、「みなみ鮪 中とろ」が一貫110円、「みなみ鮪 中とろ 塩炙り」「大えび天包み」「大えび天包みマヨ」も一貫140円で楽しめるのだという。

これはいい。めっちゃいい。行かないわけにはいかない。……ということで、オープンに先駆けて開催されたメディア向け試食会に参加し、そのオトク具合を一足先に体感してみた!

「かっぱ寿司 名古屋みなと店」に潜入! 110円で中とろを味わってみた

「かっぱ寿司」の名古屋みなと店が位置する名古屋港周辺は、住宅地と大型商業施設が共存する生活密着型のエリア。家族での外食はもちろん、一人でふらっと立ち寄る普段使いにも向いていそうな立地である。

店内は明るく清潔感があり、全138席とゆったりした空間が広がっている。テーブル席が中心で、ベビーカーや大人数でも利用しやすいに違いない。

そんな期待の新店舗では現在、グランドオープン特別記念として人気メニュー4皿を特別価格で提供中。どれだけオトク感があるのか、実際に試食して体感してみよう! ってのが今回の趣旨だ。

ということで、まずは「みなみ鮪 中とろ」から。パッと見たところ、ネタも大きくていい感じだし、赤〜ピンクのグラデーションも美しい……。

さっそく醤油&わさびで……いただきますッ!

うっ、うめぇ……!! これは文句なしにウマい……! 脂もしっかり乗っていて、食感はきめ細かくなめらか。舌の上でねっとりとほどけたかと思えば、上品な甘みとまぐろ特有の旨みがじんわり広がっていく。

マジか……これが110円で食べられるのか。すでに近隣住民のみなさんが羨ましくなってきたんですけど……。

ちなみに、かっぱ寿司のまぐろは、専門の加工場から届いたものをマイナス50度以下で超冷凍保存し、鮮度を維持。温かい塩水で解凍することで、旨みを逃さないよう工夫がなされているという。

さらに店内で一枚一枚丁寧に切り付けることも徹底。切りたてならではの食感と風味をしっかり維持しているのだとか。なるほど〜、ウマいわけだ。赤身の旨みと脂の甘み、そのバランスが絶妙だもん。

続いて「みなみ鮪 中とろ 塩炙り」を塩でいただきましょう! パクッ。

こっちも間違いない……! 口に入れると、炙られた脂のコクが一気に広がり、塩がその甘みをキュッと引き締める。これもちゃんと提供直前に直火で炙っているようで、表面の脂がじんわり溶け、香ばしい香りが立ち上っている。

鼻に抜ける炙り香だけでウマいのに、ジュワっととろけていく身がもうたまらなくうめぇ〜……!

続いて「大えび天包み」。まず目を引くのは、えびのサイズ感だ。これは確かに大きい。名前に偽りなし。

さっそく食べてみると……

やっぱりめっちゃデケェ……! 実際に口にすると、思った以上にデカいぞッ!? しかも、味もちゃんとうめ〜ッ! 衣はサクッとクリスピー食感で、身はプリッと小気味よく弾ける。この食感のコントラストが気持ちいい。海苔の存在感も抜群で、磯の香りが贅沢感にブーストをかける。

そういえば、かっぱ寿司の揚げ物は店内調理にこだわっているらしいよね。打ち粉を常にさらさらに保ち、注文ごとに揚げることで、あつあつサクサクの状態をキープしているんだって。確かに衣は軽く、油っぽさもないので、意外なほどペロリといけてしまう。

そして「大えび天包みマヨ」。個人的には、これがかなり刺さった。マヨネーズが加わることで、ジャンク感が一気に加速する。これが実にいい。えびの旨み、衣の香ばしさ、マヨのコク。この背徳感たっぷりの三重奏が、妙にクセになるのだ。

寿司なのに、ジャンクフード的な中毒性がある。もしかしたら「寿司にマヨネーズ? 邪道じゃね?」と主張する一本筋の通った江戸っ子もいるかもしれない。が、かっぱ寿司ではぜひ一度そのルールに蓋をし、こっそり味わってみてほしい。ヤミツキになっちゃうかもよ?

この日は締めとして「プレミアムプリン」までいただいてしまった。

口に運ぶと驚くほどなめらかで、舌の上で抵抗なくすっと溶けていく。いや、ビックリするほどウマいんですけど。なにこれ……。卵のコクは濃厚なのに、後味は重くない。聞くところによるとこのプリン、1日合計8,000個も売れている人気商品だという。

しかも、店内で丁寧に蒸して作られており、その技術には茶碗蒸しのノウハウが応用されているそうだ。かっぱ寿司の本気プリン、恐るべし……!

実はかっぱ寿司、愛知県ではかなり久々の新店らしいが、実は、遡ること約1カ月前、すでに名古屋・栄エリアに「かっぱ寿司 久屋大通店」をオープンしていたようだ。今回うかがった名古屋みなと店は、愛知県エリア10年ぶりの新店ラッシュ第2弾に当たるのである。

繁華街の久屋大通に続き、今度は生活密着型の港エリアへ。一連の戦略を見るに、かっぱ寿司の愛知攻勢はまだ続く……可能性もなきにしもあらず。多分。

今回いただいたオトク皿は7月19日までの期間限定。できたてホヤホヤの新店舗で、切り立ての寿司を食う。そんな粋な体験をすべく、近県のみなさまはぜひ訪れてみてはいかがでしょう!