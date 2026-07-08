くら寿司は7月10日から、「北海道」フェアを回転寿司チェーン「くら寿司」で開催する。

本フェアでは、「北海道サーモン(一貫)」を全店で特別価格の110円にて提供する。海水温が低い環境を活かし、海上での養殖期間を延ばすことにより大型サイズに育てたサーモンで、旨みが強く、ほどよい脂乗りととろけるような食感が特徴。

ほかにも多彩な北海道の味覚を用意する。「北海道ほたて(一貫)」(270円)は、ひと口ごとに広がる濃厚な甘みと、とろけるような贅沢な食感を楽しめる。

さらに、積丹半島で最も美味しくなる時期に水揚げされた大型の天然ブリを厳選した「北海道天然ぶり」(270円)は、水揚げから加工に至るまで徹底した衛生、品質管理を行うことで、餌に恵まれた北海道で育つ天然ものならではの程よい脂のりと強い旨みを堪能できる。

「【北海道産】生ほっき貝(一貫)」(270円)は、水揚げされた新鮮なホッキ貝を速やかに凍結することで、鮮度を高い状態で維持。ボイルせず、生のまま提供するため、非常にジューシーで、噛むほどに口いっぱいに広がる甘みと肉厚な食べ応えを楽しめる。

赤身と脂のバランスが良いもも肉を使用したローストビーフのにぎり「北海道牛にぎり(一貫)」(270円)も登場。肉の旨みや脂の甘みをしっかり感じられるよう、塩や香辛料などのシンプルな味付けで仕上げた。注文が入ってから炙ることで余分な水分を飛ばし、肉の旨みをさらに引き出している。

「【北海道産】炙りとろほっけ」(200円)は、北海道産の真ホッケの中でも、脂のりの良い大型サイズを厳選。熟成させることで旨みをより引き出し、炙ることで溶け出す脂の甘みと香ばしさを楽しめる。

「【北海道産】とろにしん」(115円)は、酢の濃度や漬け込み時間を細かく調整し、ニシンの旨みを最大限に引き出した。大ぶりな身から、ひと口ごとにニシン本来の脂の旨みと甘みが口いっぱいに広がるという。

「北海道生キャラメルプリンケーキ」(330円)も登場する。スポンジの上にバニラ風味のプリンムースを重ね、北海道産生キャラメルをマーブル状にあしらった。やさしい甘さと濃厚なコク、そして軽やかな口どけが楽しめるデザート。

店舗により価格は異なる。また、一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となる。