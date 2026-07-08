三重県および伊勢市観光協会は7月6日、「三重おいないナビゲーター2026」および「伊勢観光大使」の就任式を三重県庁で開催した。

三重県伊勢市出身の曽野さんがW就任

全国で活躍し、強い発信力を持つ人に三重の魅力をPRしてもらう「三重おいないナビゲーター」と、伊勢の多面的な魅力を国内外へ発信する「伊勢観光大使」に、三重県伊勢市出身で俳優、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」のメンバーとして活動中の曽野舜太さんが就任した。

就任式では、爽やかなスーツ姿で曽野さんが入場。一見知事から、三重おいないナビゲーター2026の委嘱状とタスキ、名刺が手渡され、続いて木造会長と鈴木市長からも伊勢観光大使の委嘱状とタスキと名刺が交付された。タスキを受け取った曽野さんは、「頑張ります!」と意気込みを語り、その後、知事らと名刺交換を行った。

委嘱状等を交付

「嬉しすぎて滅!」就任の喜び語る

今回の就任に関しての気持ちを聞かれた曽野さんは、「今回のお話をいただいて、嬉しすぎて滅!という気持ちでした。本当に三重に生まれて良かったなと思います。」と、自身の楽曲「好きすぎて滅!」に絡めてコメント。

一見知事からも「三重おいないナビゲーターにこんな有名な方が自分からなりたいと言ってくださって本当に嬉しかった。ぜひ三重をこれからどんどん前に出していってほしい。」とエールを送った。また三重の魅力について聞かれると「文化や食、色々ありますが、人が本当に温かいです。いつも地元に帰ると『しゅんちゃん』って迎えてくれます。」(曽野さん)と地元のエピソードを披露した。

就任の喜びを語る曽野さん

さらにサプライズで、2025年から「三重おいないナビゲーター」を務める漫才コンビ「バッテリィズ」の寺家さんから、「まだまだ三重の魅力が伝わっていないので、一緒に魅力を伝えていきたい。」とメッセージが寄せられた。

曽野さんも「番組で共演した際に、三重ナビゲーターを一緒にやろうとよくお話してくださった。」と一緒に活動できることに嬉しそうな様子。また、「おいない」の意味をよく聞かれるという寺家さんからのアドバイスに、「じゃあ楽曲作るしかないですね。『おいないすぎて滅!』ですか」と笑いを誘う場面も見られた。

最後にW就任の決意として、「本当に三重が大好きで、この土地で育ったことが嬉しいです。自分を見て三重県に来てもらえるように頑張ります!」と力強く宣言した。

三重の好きなところは「ま・る・ご・と」

代表質問では、今後の三重でやりたい仕事として、「メンバーを連れていきたいです。まずは実家に」と場を和ませる発言や、三重の好きなところを聞かれた際には、「ま・る・ご・と」と、ここでも自身の楽曲「爆裂愛してる」をかけた回答をされ、終始笑顔が絶えない、地元への愛と活気に満ちた就任式となった。