バイドゥは6月5日、「"シチュエーション別"お兄ちゃんにしたい有名人TOP10」を発表した。調査は2026年5月22日～5月25日、同社が提供するアプリ「Simeji」ユーザーで16～29歳の男女3,297名を対象にインターネットで行われた。

今回のランキングでは「妹・弟をめちゃくちゃ甘やかしてくれそうな兄にしたい有名人」「夜に『コンビニ行くけど何かいる?』と聞いてくれそうな"兄"っぽい有名人」「親戚のお兄さんにしたい有名人」の3部門で調査を実施した。

単なるかっこよさだけではなく、「優しそう」「面倒見が良さそう」「相談しやすそう」といった人柄や親しみやすさを重視する傾向が見られた。また、SNSやテレビ番組などで見せる自然体な姿や、グループ内での兄貴分的な立ち位置も支持を集めており、Z世代が思い描く"理想のお兄ちゃん像"が垣間見える結果となった。

妹・弟をめちゃくちゃ甘やかしてくれそうな兄にしたい有名人

「妹・弟をめちゃくちゃ甘やかしてくれそうな兄にしたい有名人」の第1位には、M!LKメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗さんが選ばれた。明るく親しみやすいキャラクターや、バラエティ番組などで見せる自然体な姿が幅広い世代から支持されている。アンケートでは、「以前インスタライブで『なんでも買ってあげる』と言っていたから」「実際に弟がいて、優しそうだから!」「とにかく甘い性格だから」「みんなに優しそうだから」「Theお兄ちゃんって感じでとにかくメロい」といった声が見られた。他にも「以前『もし妹がいたら絶対に溺愛していたと思う』と語っていたことが印象に残っている」といったコメントも多く寄せられ、ファンの間でも"溺愛系お兄ちゃん"として親しまれており、その圧倒的な"理想のお兄ちゃん感"が支持を集めたようだ。

第2位は、Snow Manのメンバーとして活躍する目黒蓮さん。真面目で誠実な人柄や落ち着いた雰囲気で人気を集めている。アンケートでは、「学校まで(車で)送ってくれそう」「歳が離れた妹・弟の"お願い"に弱そう」といった声が多数寄せられた。また、「ラウールのことを弟と思ってお世話してたのが尊いから」「ドラマで共演してた子役の子にも優しいから」といったコメントも見られ、実際に面倒見のいい姿が支持につながっているようだ。

第3位は、俳優として数々の話題作に出演する佐藤健さん。クールな印象と時折見せる優しい一面とのギャップが人気を集めている。アンケートでは、「なんだかんだ一番甘やかしてくれそう」「兄として頼りになりそう」といった声が寄せられた。また、「普段は厳しそうだけど結局言うことを聞いてくれそう」といったコメントもあり、"ツンデレなお兄ちゃん"のイメージが支持されているようだ。

第4位はSnow Manのメンバーとして活躍する渡辺翔太さん。飾らないキャラクターと親近感のある雰囲気で支持を集めている。アンケートでは、「実際に妹がいるから」「実際の妹に甘々だから」「シスコンって言ってるから」といった声が多く寄せられた。また、「妹さんにクレジットカードをあげたと言ってた」といった溺愛っぷりが分かるエピソードまで飛び出し、シスコンキャラのイメージが人気につながっているようだ。

第5位はHey! Say! JUMPのメンバーとして活躍する山田涼介さん。長年トップアイドルとして活躍し続ける一方で、後輩思いな一面でも知られている。アンケートでは、「なんでも買ってくれそう」「お兄さんっぽくて面倒見良さそうだから」「みんなに優しいから」といった声が寄せられた。また、「姪っ子ちゃんに甘々だから」姪っ子さんを溺愛しているから」「姪っ子にデレデレで可愛い」といったコメントも多く、実生活での面倒見の良さと溺愛っぷりが支持を集めたようだ。

今回のランキングでは、「優しい」「頼れる」といった王道の兄像に加え、「ついつい甘やかしてしまいそう」「お願いを断れなさそう」といった親しみやすさも重視される結果となった。特に上位には、テレビやSNSなどで自然体な姿を見せる人物が多くランクインしており、"家族として一緒に過ごす姿が想像できるか"が大きなポイントになっているようだ。

また、6位以下には相葉雅紀さん、藤澤涼架さん、竹内涼真さん、平野紫耀さん、宮舘涼太さんがランクイン。優しく穏やかな人柄や面倒見の良さに加え、「どんなお願いも笑顔で聞いてくれそう」「家族を大切にしてくれそう」といったイメージが支持を集めた。特に相葉雅紀さんや藤澤涼架さんは、その温かく包み込むような雰囲気から「絶対に優しいお兄ちゃんになりそう」という声も多く寄せられており、Z世代が理想とする"甘やかし系お兄ちゃん"像を象徴する存在として支持されているようだ。

夜に"コンビニ行くけど何かいる?"と聞いてくれそうな兄っぽい有名人

夜に「コンビニ行くけど何かいる?」と聞いてくれそうな兄っぽい有名人の第1位は、「妹・弟をめちゃくちゃ甘やかしてくれそうな兄にしたい有名人」部門でも1位を獲得した佐野勇斗さんが選ばれた。場の雰囲気を明るくする親しみやすさや、誰とでも自然に打ち解けられそうな人柄が支持され、"気軽に話しかけられるお兄ちゃん"として多くの票を集めたようだ。アンケートでは、「頼んでいないお菓子まで買ってきてくれそう」「好きなものを覚えていてくれそう」といった声が多数寄せられた。また、「『何かいる?』って一番自然に聞いてくれそう」「三兄弟の長男だから気が利くと思う」「『ESCAPE それは誘拐のはずだった』を見てそういうイメージが付いた」といった実生活やドラマで演じたキャラクターなどの影響も受けられたコメントも見られ、"日常にいてほしいお兄ちゃん"として圧倒的な支持を集めたようだ。

第2位は、Snow Manの最年長メンバーとして活躍する深澤辰哉さんだった。グループ内でも面倒見の良い兄貴分として知られている。アンケートでは、「頼まれていなくてもついでに買ってきてくれそう」「絶対に優しい」といった声が多数寄せられた。また、「優しいし視野が広いから聞いてくれそう」「甥っ子にも誕生日プレゼントをあげると言っていたから」「夜中に雑談しながらコンビニに行ってくれそう」といったコメントも見られ、気遣いができる親しみやすい兄のイメージが支持を集めたようだ。

第3位は俳優として活躍する竹内涼真さん。爽やかで親近感のある雰囲気や、明るい人柄が人気を集めている。アンケートでは、「優しさの塊っぽそう」「一緒にコンビニへ行くのも楽しそう」といった声が多数寄せられた。また、「顔からして性格がイケメンだから」「なんでも買ってくれそう」といったコメントもあり、自然体な魅力が支持につながっているようだ。

第4位は嵐のメンバーとして長年活躍していた櫻井翔さん。知的で落ち着いた雰囲気と、周囲への気配りで幅広い世代から支持されている。アンケートでは、「必要そうなものを先回りして買ってきてくれそう」「ちゃんと連絡してくれそう」といった声が寄せられた。また、「人付き合い上手そうだし、そういうのを察する力がすごくありそう」「気が利くから」といったコメントも多く、安心感のある存在として支持を集めたようだ。

第5位はSnow Manのリーダーとして活躍する岩本照さん。ストイックな一面と仲間思いな性格とのギャップで人気を集めている。アンケートでは、「本人が甘いもの好きであり、何より気が利くイメージがあるから」「気が利くお兄さん感が半端ない」といった声が多数寄せられた。また、「自分の好きなお菓子も一緒に食べたいから」「甘党男子だから」「チョコレート好きだから」といったコメントも見られ、硬派な見た目に甘党男子というギャップが支持につながっているようだ。

このランキングでは、"特別な優しさ"よりも"日常のさりげない優しさ"が重視される結果となった。「何かいる?」と自然に声をかけてくれそうな気遣いや親近感を持つ人物が多くランクインしており、Z世代が理想とする兄像には、身近でフレンドリーな存在感が求められているようだ。また、6位以下には大橋和也さん、松田元太さん、津田健次郎さん、岸優太さん、山中柔太朗さんがランクイン。明るく親しみやすいキャラクターや、面倒見の良さを感じさせる人柄が支持を集めた。

親戚のお兄さんにしたい有名人

「親戚のお兄さんにしたい有名人」の第1位に選ばれたのは、Hey! Say! JUMPのメンバーとして活躍する山田涼介さんだった。長年第一線で活躍し続けるトップアイドルでありながら、親しみやすい人柄でも知られている。アンケートでは、「親戚にいたら自慢したくなる」「集まりで会えるだけで嬉しい」といった声が多数寄せられた。また、「遊んでくれるしお年玉もくれそう」「一緒にゲームで遊びたいから」といったコメントも見られ、"理想の親戚のお兄さん"として支持を集めた。

第2位は俳優として幅広い世代から支持を集める横浜流星さん。落ち着いた雰囲気と誠実な人柄で人気を集めている。アンケートでは、「親戚にいたら誇らしい」「かっこいいのに話しやすそう」といった声が寄せられた。また、「定期的にかっこいい顔を眺めたいから」「優しく見守ってくれそう」といったコメントも多く、自慢したくなるような親戚のお兄さんとしてイメージされているようだ。

第3位はM!LKのメンバーや俳優として活躍する佐野勇斗さん。今回のランキングでは3部門すべてでTOP3入りを果たした。アンケートでは、「親戚のお兄ちゃん感がある」「親戚の集まりを盛り上げてくれそう」といった声が多数寄せられた。また、「いつでも好きすぎて滅歌ってくれそう」「親戚にいたら恋しちゃいそうな気がするし言動がメロい」といったコメントも見られ、親しみのありつつもキュンとする正確に魅力が支持につながっているようだ。

第4位はSnow Manのメンバーとして活躍する深澤辰哉さん。グループ内でも後輩から慕われる存在として知られている。アンケートでは、「親戚のおじさんぐらいがちょうどいい」「会うたびにお小遣いくれそう」といった声が寄せられた。また、「親戚のお兄さんという名にぴったりな優しい性格だから」「面倒見が良さそう」といったコメントも多く、頼れるお兄さん像が支持を集めたようだ。

第5位は俳優・アーティストとして活躍する菅田将暉さん。独自の感性や表現力で幅広い世代から支持されている。アンケートでは、「歌を間近で聴ける」「いろいろな話を聞いてみたい」といった声が多数寄せられた。また、「話が面白そうだから」「優しそうだから」といったコメントも見られ、"憧れと親しみやすさを兼ね備えた親戚のお兄さん"として支持を集めているようだ。

「親戚のお兄さん」部門では、かっこよさだけでなく、親しみやすさや安心感を持つ人物が上位にランクインした。久しぶりに会っても自然に話せそうな雰囲気や、人生相談に乗ってくれそうな包容力が支持されており、"身近だけど少し憧れる存在"が理想の親戚のお兄さん像として選ばれたようだ。また、6位以下にはジェルさん、山中柔太朗さん、SEIKINさん、葛葉さん、木村昴さんがランクイン。親しみやすいトーク力やユーモア、相談しやすそうな雰囲気などが評価され、「一緒にいると楽しそう」「話してみたい」といったイメージが支持につながったようだ。