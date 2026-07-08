ヤマハ発動機販売は7月17日、集配業務の使い勝手に優れる第一種原動機付自転車(原付一種)電動スクーター「GEAREV」を発売する。同モデルをベースに大型フロントバスケット、大型リアキャリア、ナックルバイザー、フットブレーキを追加装備した新聞配達用「NEWS GEAREV」も同時発売となる。

ビジネス用途での利便性・走行性能を実現した電動スクーター

ヤマハの業務用二輪車「GEAR」(ギア)は1994年に誕生。ギアチェンジが不要で運転しやすく、高い積載性と走行性を兼ね備えたこの初代モデル(BA50)は、多くの宅配業務で広く支持された。

乗り降りしやすい車体や低く広いリアデッキ、50度のハンドル切れ角、事業者ごとの塗装に対応しやすい白色樹脂の外装などが評価され、新たな業務用二輪車市場を開拓。以後、市場ニーズを取り入れながら熟成を重ねてきた。

2025年11月からの新しい排出ガス規制の適用に合わせて、同シリーズにも電動モデルを投入する。これにより環境規制をクリアし、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、変化する市場のニーズを捉えた新たな価値の創出を目指す。

【「GEAREV」「NEWS GEAREV」の主な特徴】

「GEAREV」と「NEWS GEAREV」は、着脱式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」(モバイルパワーパック イー)2個を動力用電源として走行する電動スクーターだ。主な特徴は以下の通り。

1)ビジネス用途に適した走行性能と利便性

2)使いやすさを考慮した充実の装備

3)ヤマハEVシリーズとGEARシリーズを融合したグラフィック

高エネルギー密度の48Vリチウムイオンバッテリー2個を直列接続した96V系EVシステムを採用

低回転からトルクのあるモーターの特性をいかし、荷物積載時でも力強くスムーズな発進・登坂性能を発揮。高効率を追求した駆動電流の制御技術により、1充電あたりの走行距離は100km(30km/h定地走行テスト値)を実現している。

ヤマハ発動機では全社環境目標として、2050年までにスコープ3. のカテゴリー11「製品使用による排出量」におけるカーボンニュートラルをマルチパスウェイの方針で実現することを掲げている。

今回の日本市場への「GEAREV」「NEWS GEAREV」投入は、この全社環境目標達成に向けた取り組みのひとつだ。なお、同モデルは国のCEV補助金の対象モデルとなる。