ヤマハ発動機販売はクロスカントリー競技用「YZシリーズ」の2027年モデル4機種を発売する。9月25日から順次、販売を開始する予定だ。これらの製品は「ヤマハオフロードコンペティションモデル正規取扱店」にて、2026年6月18日から11月29日までの期間限定で予約の受け付けを行う。予約が生産計画を上回る場合は、予約受付期間終了を待たずに受け付けを終了する場合がある。

エンジン・車体ともに専用セッティング

「YZ450FX」は2026年モデルの「YZ450F」をベースに、クロスカントリー用モデルとしての扱いやすさと高出力を備えたエンジン、快適性と高剛性を両立させたボディなど、相反する要素を高次元で調和させ、懐の深いモデルに仕上げた。

「YZ450F」からの主な変更点は以下の通りだ。

1）カムシャフトの作用角やACMローターの変更により、操作性を向上すると共にエンスト発生を低減した449cm³エンジン

2）レバー荷重を低減し、操作フィーリングを向上させた油圧クラッチ

3）形状および肉厚の変更により、低中速域にて最適な車体剛性を発揮するエンジン懸架ブラケット

4）日本専用セッティングにより、初期から中間域での作動性を高めた前後サスペンション

5）軽量化と高いコントロール性を両立したリアブレーキ

6）トラクション向上と軽量化を図った前後タイヤ

カムシャフトの作用角やACMローターの変更により操作性向上とエンストしにくい449cm³エンジン

いずれのモデルも、鮮やかなレーシングブルーをベースに疾走感のあるグラフィックを組み合わせた、YZファミリーの世界観を強調するカラーリングを採用。ホワイトをメインとする明るいモデルロゴがアグレッシブで若々しいスタイルを際立たせる。