ヤマハ発動機販売はモトクロス競技用「YZシリーズ」の2027年モデル7機種を発売する。9月25日から順次、販売を開始する予定だ。これらの製品は「ヤマハオフロードコンペティションモデル正規取扱店」にて、2026年6月18日から11月29日(Monster Energy Editionは8月31日)までの期間限定で予約の受け付けを行っている。予約が生産計画を上回る場合は、予約受付期間終了を待たずに受け付けを終了する場合がある。

8年ぶりの新作エンジン搭載の「YZ250F」

「YZ250F」は“All we make for your FASTER"がコンセプト。最新の「YZ450F」をベースとするコントロール性重視のフレームに、全域で出力・トルクを高めた8年ぶりの新作エンジンを搭載する。

油圧クラッチの採用やリアブレーキの小型軽量化に加え、各部の信頼性・耐久性の向上に取り組み「レースで勝てるNo.1パフォーマンス」を実現した。

【YZ250Fの主な特長】

1）全域での出力向上と扱いやすさを進化させた新作249cm³エンジン

2）レバー荷重を低減し、操作フィーリングを向上させた油圧クラッチ

3）「YZ450F」共通メインフレームとブラケット最適設計

4） 専用セッティングで最適化を図った前後サスペンション

5） リアブレーキシステムの軽量化と、リニアなコントロール性の実現



全域での出力向上と扱いやすさを進化させた新作249cm³エンジン

■扱いやすさと戦闘力を高めた「YZ85」

「YZ85LW」「YZ85」は、エンジン、車体とも細部をアップデートし、レースでの戦闘力を引き上げると同時に、ランニングコストの抑制やイージーメンテナンスを実現。走行機会を増やすことでユースライダー育成に貢献する。

【YZ85LW／YZ85の主な特長】

1）パワーバンドを拡大し全域で扱いやすい84cm³エンジン

2）操縦安定性および信頼性を向上したメインフレーム

3）メンテナンス性向上や軽量化



ドラビリを支えるMotoTassinari製リードバルブ

操縦安定性および信頼性を向上したメインフレーム ※画像はCGによるイメージ

いずれのモデルも、レーシングブルーをベースに疾走感のあるグラフィックを組み合わせたYZファミリーの世界観を強調するカラーリングを採用する。

「YZ125」Monster Energy Edition

さらに「YZ250F」と「YZ125」は、海外のファクトリーマシンのカラーリングイメージを再現した「Monster Energy Edition」も販売する。