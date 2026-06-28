ヤマハ発動機のコンセプトモデル「MOTOROiD：Λ」(モトロイド：ラムダ)がこのほど、世界的に権威のあるデザイン賞「Red Dot Award：デザインコンセプト2026」を受賞した。ヤマハ発動機のデザインコンセプト部門での受賞は累計6度目となる。

人とマシンが共に成長していく関係性を具現化

「Red Dot Award」はドイツの「Design Zentrum Nordrhein Westfalen」(ノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター)が主催する世界的に格式の高いデザイン賞。受賞した「MOTOROiD：Λ」は、2017年に発表したヒトとマシンの新たな関係性を探るコンセプトモデル「MOTOROiD」プロジェクトの一環として、ヤマハ発動機が2025年に発表した。自ら学習し、失敗を含む成長の過程を人に見せることで、人がマシンを操るという一方向の関係ではなく、人とマシンが時間を共有しながら学び合い、成長していく関係性を目指した概念実証機だ。

この思想を、AIによる強化学習、失敗すらも価値とする造形とカラーリングデザイン、人の想像を超える動きを実現する車体設計の三つで具現化している。

今回の受賞を受けヤマハ発動機は、「『MOTOROiD：Λ』」を通して、長く一緒に過ごすことで価値が高まっていくという、新しい耐久消費に対する価値観を提示します」とコメントした。

デザインコンセプト部門での受賞は、2017年受賞の「&Y01」(アンディゼロワン、ヤマハとの共同制作)、2018年受賞の「MOTOROiD」、2019年受賞の 「YNF-01」(ワイエヌエフゼロワン)、2024年受賞の「e-plegona」(エプレゴナ、ヤマハとの共同制作)、2025年受賞の「MOTOROiD2」(モトロイドツー)に次ぐ累計6度目となる。