日清シスコは、同社が手掛ける「ココナッツサブレ」と「パペットスンスン」がコラボした「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」を6月22日から実施する。

パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン

「パペットスンスンとサブレパーティーキャンペーン」は、「ココナッツサブレ」の発売61周年を記念し、パペットの国〈トゥーホック〉に住む6才の「スンスン」と仲間たちの日常を描いた、若年層やファミリー世帯を中心に人気の作品「パペットスンスン」とコラボレーションした企画だ。

オリジナル 折りたたみテーブルをプレゼント!

同キャンペーンでは、対象商品を購入した人の中から抽選で320 (サブレ) 人に、「オリジナル 折りたたみテーブル」をプレゼントする。「オリジナル 折りたたみテーブル」は「スンスン」「ノンノン」「ゾンゾン」が「ココナッツサブレ」の後ろからひょっこりと顔を出す様子を描いたデザインのアイテムで、使用時のサイズは、(約) 縦390mm×横590mm×高さ350mm。

画像はイメージ

対象商品

対象商品は、「ココナッツサブレ メロンパン味」「ココナッツサブレ」「ココナッツサブレ トリプルナッツ」 「ココナッツサブレ 発酵バター」「ココナッツサブレ 濃厚ベイクドチーズ」「ココナッツサブレ アップルパイ味」。パッケージにキャンペーンの告知がない商品でも応募可能。

対象商品

「ココナッツサブレ メロンパン味」は6月22日に一部のコンビニエンスストアで先行発売し、6月29日から全国のスーパーマーケットなどでも販売する。

応募期間

応募期間は6月22日 0:00 ～ 9月28日23:59。

応募方法

応募方法は、キャンペーンサイトの応募画面で必要事項を入力し、対象商品を購入したレシートまたは領収書の写真をアップロードすること。対象商品1個を1口として応募できる。応募期間中のレシート、領収書のみ有効。レシートのコピーや商品名が記載されていない領収書での応募は無効となる。応募に関する詳細はキャンペーンサイトを確認のこと。

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