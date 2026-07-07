きょう7日に生放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ～気になる答え今夜出します～』(毎週火曜19:00～)では、『日経トレンディ』とタッグを組み、2026年上半期に話題を集めた「モノ・コト・ヒト」を一挙総決算。オダウエダの植田紫帆が、同番組に3回連続でロケ出演する。

オダウエダの植田紫帆

日経トレンディ総編集長が“上半期トレンドTOP20”を発表

2026年も早くも折り返し地点を迎えたことから、番組では“ヒット商品ベスト30”で知られる『日経トレンディ』とタッグ。総編集長・澤原昇氏が、売れ行き、話題性、SNSでの拡散、幅広い世代への認知度などをもとに、2026年上半期を象徴するトレンドを厳選し、「2026年上半期トレンドTOP20」として発表する。

ラインナップには、りくりゅう、パンチ君、W杯の本田解説、シール帳、もっちり…など、上半期に日本中を沸かせた話題のグルメ、ヒット商品、エンタメ、スポーツ、社会現象が登場。「なぜ売れたのか?」「なぜバズったのか?」を番組ならではの目線で深掘りしていく。

スタジオには小池栄子、北香那らが登場

ロケでは、オダウエダの植田紫帆が、“上半期トレンドTOP20”のヒットの理由を体を張って調査する。植田は、6月9日放送「ご当地限定(秘)空港グルメを超調査」、同16日放送「全部食べて検証! 外国人の人気メニューベスト10って何?」に続き、同番組3回連続でロケ出演。5月19日放送の「メニューに載ってないけど知っていれば誰でも注文できる、“超絶品の隠れメニュー”が存在する人気名店がある!」にもロケ出演しており、スタジオ出演はないものの、同番組に完全にハマったようだ。

スタジオでは、出演者が話題の商品を実際に体験するほか、2026年上半期に本気でハマったものをプレゼンする熱烈プレゼン大会も実施。小池栄子、北香那、中西茂樹(なすなかにし)、じゅんいちダビッドソンがゲスト出演し、MCのカズレーザー(メイプル超合金)、嶋佐和也・屋敷裕政(ニューヨーク)、レギュラーの秋元真夏、杉原千尋アナとともに、今年の“今”を語り尽くす。

また、澤原氏が厳選した“下半期のヒット候補”も紹介。今後注目を集める可能性を秘めた“次なるトレンド”を、ヒット分析のプロがいち早く解説する。

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