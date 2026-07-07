東武鉄道は7日、栃木県および沿線4市1町(日光市、栃木市、鹿沼市、壬生町、宇都宮市)と連携し、20400型1編成(4両編成)にラッピングを施した「いちご王国 BerryLucky(ベリーラッキー) トレイン」の運行を7月26日から開始すると発表した。日光線(南栗橋駅以北)と宇都宮線、鬼怒川線で2029年6月頃まで約3年間の運行を予定している。

「いちご王国 BerryLucky トレイン」のデザインイメージ

この取組みは、栃木県の特産品であるいちごと沿線の魅力を広く発信することで、「いちご王国・栃木」プロモーションのさらなるPRと、沿線の地域の活性化を図ることを目的としている。車両デザインに関して、沿線自治体のPR要素を大きく配置するとともに、7つの組織(東武鉄道、栃木県、沿線4市1町)が連携した地域密着の取組みであることをイメージした7色の虹をデザイン。この列車に出会ったすべての人に幸運が訪れるよう願いを込めたという。

運行開始初日の7月26日、今回連携する日光市、栃木市、鹿沼市、壬生町、宇都宮市それぞれの自治体名を駅名に含む駅に停車する臨時列車を運行。東武日光駅を14時40分に発車した後、下今市駅、新鹿沼駅に停車して栃木駅で19分停車(15時43分着・16時2分発)、壬生駅に停車して東武宇都宮駅へ16時52分に到着する。乗車券のみで利用でき、当日乗車した人に下今市～新鹿沼間、壬生～東武宇都宮間でそれぞれ異なるデザインの記念乗車証を配布する。

「いちご王国 BerryLucky トレイン」の一番列車に乗る特別ツアーも開催。7月26日に北千住駅11時28分発・東武日光駅13時50分着で運行し、20400型が北千住駅に入線する珍しい機会でもあるという。片道プランの料金は9,500円(弁当、デザート、お土産、ツアー参加者限定ノベルティを含む)。東武トップツアーズで7月9日12時に発売する。

なお、7月26日10～17時に東武日光駅構内(改札内)中庭付近で特産品の販売を行う出店マルシェを開催。地元の学生による演奏なども予定している。