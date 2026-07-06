東武鉄道は、小学生とその保護者を対象に、営業開始前の東上線新型車両90000系を体験できるイベント「と～ぶキッズ限定 90000系先行試乗会＆9つのひみつを探そう!」を8月11日に開催すると発表した。親子ペア40組を招待する。

営業開始前の東上線新型車両90000系を体験できる親子向けイベントを開催

このイベントは、営業開始前の新型車両90000系に親子で乗車し、車両開発担当者によるレクチャーや車両撮影などを通じて、車両の工夫と見どころを探す内容に。試乗後は90000系の数字にちなんだ「9つのひみつ発見シート」を使い、乗車を通じて感じた魅力を整理するワークショップを行う。参加者自身が最もおすすめしたい90000系の魅力をフリップにまとめ、任命式で「90000系キッズアンバサダー」の任命状を受け取る。

小学生と保護者各1名の親子ペアで参加でき、定員は40組。参加費は無料だが、集合場所までと解散後の交通費は参加者負担となる。応募期間は7月13日23時59分まで。「と～ぶキッズ」公式LINEアカウントに登録し、リッチメニューの応募フォームから申し込む必要がある。当選者には7月31日までにメールで通知するとのこと。

新型車両90000系の車内

東上線の新型車両90000系は9月26日に営業運転を開始する予定。「地域と人と未来をつなぐ わたし舟」をコンセプトに掲げ、外観は高瀬舟の舟底から着想した先頭形状を採用した。車内は舟運をイメージしたデザインとし、袖仕切り部に立涌柄、床に枯山水をイメージした柄を採用。最新省エネ機器を搭載し、9000系と比べて消費電力を40%以上削減するという。