サーヤ、占い師から「解散したほうがいい」と言われ…その返答にスタジオ驚き

サーヤが急きょ占いを受ける展開になり、相方・ニシダとの今後について鑑定されることに。占い師から「解散したほうがいい」と告げられると、「解散はずっと考えてますよ」と返し、スタジオを驚かせた。

LOVE ME DO氏からサーヤに「解散したほうがいい」

ABEMAの番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON3』#9が6月30日に配信。「都市伝説的 占いの館」と題し、政治家や大企業、芸能人もお忍びで訪れるという“能力者級”の占い師たちが集結。当たり過ぎると話題のお笑い芸人兼占い師・LOVE ME DO氏、写真を見るだけでその人の性格や未来を見通すヤギっち氏、日本に風水を広めた風水師を父に持ち、風水と霊視を組み合わせた「道教風水」で知られる風水師・パオ・イーツォン氏ら3人の凄腕占い師が、芸能界で活躍する出演者たちを同時鑑定。今後の人生や仕事、恋愛について驚きの鑑定結果が続々と飛び出した。

番組レギュラーのサーヤ(ラランド)も、ヤギっち氏の助言で急きょ鑑定を受けることに。相方・ニシダとの今後について占われると、LOVE ME DO氏からは突然「解散したほうがいい」とまさかの一言が飛び出し、スタジオは騒然となる。

「サーヤさんに“他の環境で戦いたい”という気持ちが出てきていて、それにはちょっと邪魔になってきている」「切るなら今」と続けるLOVE ME DO氏に、サーヤは思わず爆笑。一方で、「解散はずっと考えてますよ。単純に都合よく付き合おうって決めてやらせてもらってるので」とあっさり答え、スタジオを驚かせた。

さらに、LOVE ME DO氏は「事務所を移転したほうがいい。目黒方面がおすすめ」と助言。サーヤは「実は事務所の移転は本当にあるんですよ。取り壊しがあって、どうしてもしないといけなくて」と明かし、一同を驚かせる。さらにヤギっち氏からも「今年は決断の年」と背中を押されると、サーヤは「ニシダありがとう」と笑顔を見せ、スタジオは笑いに包まれた。