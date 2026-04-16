実は曾祖母が霊媒師　霊感は母系遺伝する可能性があるという話題の中で…「お母さん本当にやばいです」「ボンボン見える」

ABEMA「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP～」が12日に配信された。

  • 「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP～」場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP～」場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

「もうお母さん本当にやばいです」

番組では、実は曾祖母が霊媒師だという長浜広奈(ひな)が、自身の家系にまつわるスピリチュアルな体験を告白。霊感は母系遺伝する可能性があるという話題の中で、「もうお母さん本当にやばいです。ボンボン見える」と語ると、スタジオからは「ボンボン!?」と驚きと笑いが巻き起こった。

さらに、友人とのインスタライブ中には「知らない男性の声が入り込んだ」という恐怖体験も。実際の映像がスタジオで公開されると男性の声がしっかり聞こえ、一同騒然。ホテルでの配信だったことから“事故物件の可能性”や“生き霊”など、闇の解説員によるさまざまな考察が飛び交った。

また、島田秀平による手相占いでは、『今日、好きになりました。』メンバーの恋愛運を徹底診断。「恋愛運がダントツで良い」と名指しされたのはひな。「人々を魅了する魅力線が何本も入ってる」と語る島田にひなは「やっぱり!」と納得のリアクションを見せ、笑いを誘う。

一方で、「ダントツで恋愛上手じゃない」と診断された米澤りあ(りあ)は、「まじか～」と肩を落とす。「感情線が2本あるので、感情が人の2倍」と解説され、スタジオからは「わかる～!」と共感の声が上がった。

さらに、オーラ診断では長浜が“ピンクのオーラ”を持つとされ、「経営者に向いている」「人を惹きつける力がある」と分析される場面も。井上裕介(NON STYLE)から「姉妹番組の『すぱのび』ではプロデュース系の仕事もしている」と補足が入ると、サーヤ(ラランド)は「ブランドやるかもね」と将来を予想し、スタジオは盛り上がりを見せた。

ABEMAでは11日から12日にわたり、開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』を配信。「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』～今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP～」もその中で配信された。

【編集部MEMO】
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで配信。当日は、ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。

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