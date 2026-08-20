DJと着物スタイリングの意外な共通点とは？ マドモアゼル・ユリアが語る「場の空気」と「装い」の調和

放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00～15:50）。今回の放送は、東京を拠点にDJとして活動する一方、着物スタイリストとしても活躍するマドモアゼル・ユリアさんをゲストにお迎えして、着物との出会いや魅力について伺いました。マドモアゼル・ユリアさんは、10代からDJ兼シンガーとして活動を始め、現在もDJとして国内外で活動中。着物のスタイリングや着付け教室、コラム執筆、モデルなど幅広い活動をおこなっています。2020年には、英国ヴィクトリア&アルバート博物館で開催された着物の展覧会「Kimono: Kyoto to Catwalk」のキャンペーンビジュアルのスタイリングを担当。以降、着物のスタイリングやプロデュースなども手がけています。2025年12月には、世界文化社より初の単著「きもののとりこ」を発売しました。母と祖母が着物の着付師をしていたことから、幼い頃から着物は身近にあったそうです。しかし、当時はむしろ海外の音楽やファッションなどに興味があったといいます。「大人になって自分が海外に行く機会が増えたりとか、自分の好きなデザイナーが着物にインスパイアされていることを知ったりして、見方を変えてみようって思ったことがきっかけでしたね」と振り返ります。さらに、父が美容師という環境も現在の活動につながっています。高校卒業後は美容専門学校へ進み、美容師免許を取得。その後DJを始めながらも、いつか大学で学びたいという思いを持ち続け、28歳のときに京都芸術大学で総合的に和の伝統文化を学ぶ道へ進みました。では、着物を仕事にするようになったきっかけは何だったのでしょうか。「仕事にしようとは全然思っていなかったんですね。自分の世界がもっと広がったらいいなってぐらいにしか最初は思っていなくて」とユリアさん。そんななか、親しいフランスのシューズブランドのデザイナーから日本での展示会で「モデルに着物を着せたい」と相談されたことが転機に。そこから着物のスタイリングを手がけるようになり、現在の活動へと自然につながっていったそうです。ユリアさんが興味深く語ったのが、DJと着物スタイリングの共通点です。「DJってどんなお客さんが来ていて、何歳ぐらいの方がいて、今友達と話したいのか、それとも踊りたいのかとか、結構お客さんを観察しているんですね。そのときにちょうどいい音楽をかけるっていうか、場の空気を読むのがとっても大切」といいます。着物も行き先やこれから会う人、季節、天気など、さまざまな要素を踏まえたうえで装いを決めるもの。「いろんなことの調和を考えるという点で、すごい似ていると思いました」。しかも帯や帯揚げなど、一つひとつを自分で選ぶからこそ「細かいところに自分らしさが滲み出ちゃうんですよね」とも話します。一方で、着物は洋服に比べて着るのに時間がかかり、髪型なども含めて準備が必要です。着物を着る人が減っていることについては「離れていくのはしょうがないこと」としながらも、「洋服好きな人こそハマっていくんじゃないかな」とユリアさんは考えているそうです。そのためにも大切なのが、着物を着て「素敵な思い出を作る」こと。成人式で着た着物が苦しくて、それ以来着ていないという人もいるそうで、「着物を着て快適に素敵な思い出を作るっていうのがきっと大事なんだろうな」と語ります。さらに、自分で着付けができるようになると、苦しくならない加減も分かってくるといいます。番組では、夏の着物の魅力についてもトーク。ユリアさんは「実は夏の着物が一番好き」と語ります。「暑いですけど、見ている人が涼しく思ってくれるような色合いを考えたり、今日もこの帯の模様はユリの柄なんですけど、夏の景色をちょっと作ってみるとか。そんなふうに自分がデザイナーになったような気持ちになれるのが面白い」と着物を着る面白さに言及します。自分自身だけでなく、見る人の気持ちまで考えて装いを作る。その感覚は、やはりDJにも通じるものがあります。また、着物を着ることで動きが制限されるからこそ「着物らしい動き」が生まれるとも。小山が「着物が所作の美しさを作り上げるんですね」と尋ねると、ユリアさんは「着物が作ってくれますね」と答えました。＜番組概要＞番組名：日本郵便 SUNDAY'S POST放送日時：毎週日曜 15:00～15:50パーソナリティ：小山薫堂、宇賀なつみ番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/post/番組公式X：@sundayspost1