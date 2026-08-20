日向坂46藤嶌果歩「ちょっとイジワルな役をやりたい（笑）」今後“叶えたい野望”を松尾桜と語り合う

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。8月14日（金）の放送は、藤嶌＆松尾のペアでお届け！ 本記事では、2人が“これから挑戦してみたいこと”について語り合った模様を紹介します。＜リスナーからのメッセージ＞「かほりん（藤嶌の愛称）、ファースト写真集『果実の歩幅』の発売おめでとうございます！ 念願の夢が叶って、自分のことのようにうれしいです。写真集という大きな夢を叶えたかほりんですが、次に叶えたい新しい夢や挑戦してみたいことはありますか？ また、桜ちゃんも今後やってみたいことや、今密かに抱いている夢があれば教えてほしいです」藤嶌：結構いつも言っているのは「演技の仕事に挑戦したい」という夢があるのと、まだあまり言ったことないシリーズだと、いつかソロ曲が欲しい！松尾：えー！ いいですね!!藤嶌：先輩方がソロ曲を歌っている姿を見て憧れていたし、すごく特別なものだって分かっているからこそ憧れる。松尾：うわぁ、いいですね！ 大きいステージで果歩さんが1人で熱唱されているのが想像できます！藤嶌：本当に？ いつかいただけたらもう幸せな気持ちでいっぱいです。松尾：演技のほうで、やりたい役はあったりするんですか？藤嶌：えっとね、でもちょっとイジワルな役をやりたい（笑）。松尾：えー（笑）!?藤嶌：やっぱり、普段とのギャップを出せるような役をやりたいなって。松尾：なるほど！藤嶌：ちょっと邪魔する役とか……（笑）。松尾：小悪魔な感じですか？藤嶌：そうそう。小悪魔系の役をやりたい気持ちはあります。松尾：いいですね（笑）！ かわいい。藤嶌：桜ちゃんの野望はありますか？松尾：私もいつかは演技をやってみたいんですけど、まだできる未来が自分には見えないので……今の野望は雑誌にたくさん出てみたいです！藤嶌：わかる！ 桜ちゃんは、大人メイクがめっちゃ似合うの！松尾：前回、出させていただいたときに“秋メイク”みたいな感じだったんですけど、次は春メイクみたいな。外で撮影する春メイクとか、めちゃめちゃガーリー系とか。雑誌って、いろんな姿に変身できるじゃないですか。それをたくさんの方に見てもらいたいです。藤嶌：めっちゃいい！ やってほしい。それこそ、いつか桜ちゃんの写真集が出たら、そういうかわいいスタイリングのやつとかも見てみたい。髪の毛とかもいつもやらないような感じとか。松尾：トイプードル系ですか？藤嶌：それで「リボンつけちゃおう！」みたいな、そういう女の子からも憧れられる桜ちゃんの姿が見たい！松尾：うれしいです！ ありがとうございます！藤嶌：ね、絶対に似合う。（お互いに）野望を叶えたいと思います！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花、松尾桜）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46