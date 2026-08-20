「元々興味がなかったんですけど…」津田健次郎が明かす“絶対に一度は見てほしい絶景”とは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。8月16日（日）の放送では、津田が「人生で絶対に見てほしい景色」について語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「津田さんに質問です。津田さんが思う『人生で絶対に見てほしい景色』って何かありますか？」

◆津田健次郎おすすめ“日本の絶景”

津田：人生で絶対に見てほしい景色ねぇ、近いところだと何だろうな……。でもやっぱり、富士山を見たことのない方は、1回はぜひ見ていただきたいですね。

どこから見るのかと、あとは距離？ 富士山をめちゃめちゃ近いところで見るのと、引いた場所で見るのとでは、また全然違うんですよね。あと場所？ 山梨県側から見るのか、静岡県側から見るのかみたいな、いろんな見方があるとは思いますけれども。

僕は元々関西圏の生まれなので、富士山にはそんなに興味がなかったんですよ。「富士山か……」みたいな感じだったんですけど、実際に富士山が見えた瞬間、僕が初めて見たときは結構遠くからだったんですけど、テンションが上がりましたね！

何でしょうね、日本人がなぜこんなにも富士山を愛しているのかっていうのが……ずっと愛し続けているじゃないですか。浮世絵にも描かれていますし、それがすごく腑に落ちたんですよね。「あ、美しいかも」と思って。

東京からでも、天気がいいと高台からたまに見えるんですよ。目黒からとかでも（富士山の）シルエットが見えたりするんです。それを見ると、やっぱりうれしくなるんですよね。「あ、富士山や！」ってなるんです。高速道路を走っていたりしても、富士山が見えるとテンションが上がります。もし生で見たことがない方は、ぜひ見ていただけると良いのではないかと思います。

◆砂漠での貴重な体験

津田：あとは、海外だと砂漠ですかね。僕の場合はエジプトでしたけど、360度何もないところにポツンと立つっていう（笑）。あの感じは一度体験すると良いのではないでしょうか。

僕の場合は砂漠で1泊したんですけど、まあ簡単に言えば野宿です。昼間、夕方、夜はちょっと冷え込むんですけど、そして朝みたいな、全部の時間帯を体験できて、それぞれ砂漠の良さみたいなものがありました。

もし機会があれば……こっちはちょっと大変ですけどね。富士山はそんなに大変じゃないので、ぜひ見ていただければと思っております。

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking