三宅健「アイドルという職業、活動を続けていくかどうかを悩んで…」残り20年のアイドル活動に見出した“作品”というコンセプトとは？

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送ゲストは三宅健さん。芸術に目覚めたきっかけ、今後の展望などについて語ってもらいました。

三宅健さんは、V6の元メンバーで、年少3人によるユニット・Coming Centuryの一員としても活動しました。2021年のV6解散後はソロアーティストとして音楽やライブ、俳優としての活動に加え、建築や芸術をはじめとするさまざまな文化領域とのかかわりを深めるなど、多方面で活躍されています。

◆美術館で育まれた芸術へのまなざし

こっちのけんと：この時間はゲストの方の生まれてからこれまでの時間のなかで、心に刻まれている人生が変わった瞬間、モーメントを探っていく番組です。三宅さんの人生3つ目のモーメントは？

三宅：「芸術」ですね。

こっちのけんと：芸術にハマったきっかけがあったのでしょうか？

三宅：アートやヴィンテージ家具、建築も好きですし、前回お話しした野田（秀樹）さんの戯曲、演劇も、生きた芸術だと思います。そういうものがすごく好きなんですね。歌舞伎も見に行ったりしますし、クラシックも聴いたりします。

こっちのけんと：幅広いんですね！

三宅：「なぜなのだろう」と考えてみると、祖父が美術館で働いていたこともあって、子どもの頃、学校帰りの待ち合わせ場所が美術館だったんです。

最近気になっている話題でいうと、香川県に建築家の丹下健三さんが設計した「船の体育館」という建物があるんです。その解体工事が始まっていて、もう見られなくなってしまうんですよね。

こっちのけんと：それはアートとして作られた体育館なんですか？

三宅：普通に体育館として作られたんですけど、東京で言うと、原宿にある代々木第一体育館との兄弟作と言われています。

こっちのけんと：めちゃくちゃ船の形だ！

三宅：技術としては、柱を使わない「吊り屋根構造」という、丹下さんが考えた建築法があるんですけど、それが解体されるということで、建築好きな方や地元の方々の間で話題になっています。

こっちのけんと：そうなんですね。

三宅：香川県はイサム・ノグチさん、ジョージ・ナカシマさん、流政之（ながれ・まさゆき）さんといった、いろんなアーティストのゆかりの地なんですね。最近、彫刻家の流さんの作品に触れる機会があったんですけど、なぜだか懐かしい感覚になったんです。そうしたら、祖父が勤めていた美術館に置いてあったことがわかったんですよ。

こっちのけんと：まさかのそこでつながる！

三宅：小さい頃の自分が知らず知らずのうちに見たり経験していたことが、今に脈々とつながっているんだなって気づけました。

◆新曲「さいわい」に込めた生と死への思い

こっちのけんと：最近の活動についてもお話を伺いたいのですが、三宅さんは5月にデジタルシングル「さいわい」をリリースされました。この曲は最初、どんなイメージから始まったんですか？

三宅：作詞作曲をMONO NO AWAREの玉置周啓（たまおき・しゅうけい）さんが手がけてくださったのですが、打ち合わせの際に、「ダンスのイメージがあるので、テンポ感があって踊れるような楽曲を作りたい」とお話ししてくださったんです。そのときに、「今やりたいテーマは何ですか」と聞かれて、「僕のなかにあるのは『メメント・モリ』（※ラテン語で『自分がいつか必ず死ぬことを忘れるな』『死を想え』という意味の言葉）や『死生観』なんです」と伝えました。死生観というと少し言葉が強いですが、そういうものと今、自分のなかで向き合っているという話をしました。

こっちのけんと：なるほど。

三宅：初めて人が亡くなるという体験をしたのが小学校3年生のときだったんです。祖母が亡くなったんですけど、そのときから「人はなぜ終わりを知りながら生きているんだろうか」っていうのが自分の命題の1つになっている、という話を玉置さんにしたんです。そうしたら、その問いに自分なりに答えられないかということで、この楽曲を作ろうとしてくれたらしくて。

こっちのけんと：そうなんですね。

三宅：その打ち合わせのなかで僕の話を聴いたとき、イメージとして飛び込んできたのが、宮沢賢治さんの「銀河鉄道の夜」を初めて読んだときの感覚に似ていたみたいで。それで「銀河鉄道の夜」をモチーフに、この「さいわい」という楽曲を作ろうと決めたらしいです。

こっちのけんと：僕がこの楽曲を聴いたときに、最初に「めちゃくちゃ幻想的な雰囲気だな」と思ったんです。一方で、歌っている内容がすごく現実的というか。生きていくなかでどこか意識しなきゃいけないことを、あらためて言ってくださってるのが、幻想的な雰囲気で油断した心にズバッと刺さった感じがあって、めちゃくちゃよかったです。

◆「虚像」をテーマに歩む新たな20年

こっちのけんと：三宅さんのプロフィールに「新たな『アイドル像』を描いていくことを表明した」と書いてあったんですけども、それはどんなものでしょうか？

三宅：V6というグループを終えたときに、それでもなお、アイドルという職業、活動を続けていくかどうかを悩んだんですね。好きなアーティストで、河原温（かわら・おん）さんというコンセプチュアル・アートの第一人者と言われている方がいるのですが、その人の作品が好きで。日付絵画と呼ばれる「Today」シリーズっていうのがあるんです。

こっちのけんと：日付絵画？

三宅：その日の西暦を24時間以内にキャンバスに書くんですけど、出来上がらなければ破棄をするっていうコンセプトなんですよ。それをその日の新聞と一緒に入れて、箱に収めるという作品です。

こっちのけんと：素敵！

三宅：河原さんは着手してから50年くらいかけてその作品を作り続けていて。そのことをふと思い出したときに、自分がアイドル活動を30年続けてきて、残り20年頑張ったら、河原さんの50年に近づくんだなって思ったんですよ。なので、残りの20年、コンセプトをきっちりと持ってやれたら面白いかもしれないなって思ったんです。

こっちのけんと：ここに来てあらためて。すごい！

三宅：自分という作家が、「アイドル三宅健」をどういう作品にするかってことをテーマとしてやれたら、残りの20年が面白そうかなって思ったのが理由なんです。

こっちのけんと：なるほど。

三宅：河原さんが「時間」を題材として作品を作ったように、僕は「虚像」を題材にすると面白そうだなって思ったんです。

こっちのけんと：これからの三宅さんの活動もすごく楽しみです。

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT