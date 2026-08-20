乃木坂46賀喜遥香「卒業された先輩がおっしゃっていた言葉で…」25歳の抱負として心に刻んだこととは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月13日（木）の放送では、8月8日に25歳の誕生日を迎えた遥香先生が「25歳の抱負」を語りました。

＜生徒からのメッセージ＞

「遥香先生の誕生日である8月8日におこなわれた『真夏の全国ツアー2026』福岡公演1日目に、生誕グッズ満載で参加した直後に送っています！ 令和8年8月8日という、まさに“8に愛された女”である遥香先生の誕生日を祝うことができて、本当にうれしかったです！ そんな遥香先生に『25歳の抱負』を聞きたいです！」（兵庫県）

◆賀喜遥香「恩送りの25歳」

賀喜：25歳の抱負か～。まずライブに来てくれてありがとう！ いろいろ考えるんですけど、やっぱり一番は、乃木坂46を卒業された先輩がおっしゃっていた言葉で、いただいた恩を他の誰かに返していく「恩送り」という言葉が今でもすごく心に残っていて。それを心に刻んで、この1年を生きようかなと思っています。恩返しもしたいし、恩送りもしたいなっていう感じですかね。

私が乃木坂46に入って8回目の誕生日だから、8年分たくさんの方からお祝いもしていただいたし、いろんな愛をもらってきたし、25歳になって余裕も出てきたというか、自分だけじゃなく周りも見られるようになってきたなと思うので、周りの人のことを一番に考えて、「恩送りの25歳」にしたいなと思います。また一段階、大人になれたらなと思います。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info