オリックス・バファローズファンの皆さん、今年の夏は、球場での熱い応援を特別な形で残しませんか？韓国で大人気のセルフフォトブランド「人生4カット」とオリックス・バファローズが、ファン待望のコラボレーション第3弾を発表しました！「Bs夏の陣 2026」と連動した限定フレームで、選手たちとの夢の共演が実現します。

「Bs夏の陣 2026」がもっと熱くなる！人生4カットコラボの魅力

プロ野球ファンの皆さん、今年の夏はいつも以上に熱い思い出が作れそうです！韓国で絶大な人気を誇るセルフフォトブランド「人生4カット」と、我らがオリックス・バファローズが、ファン待望のコラボレーション第3弾を発表しました。今回は「Bs夏の陣 2026」と連動した限定コラボフレームが登場し、球場での熱気をそのまま写真に残せるという、まさにファン垂涎の企画です。

「強く繋がり、深く燃える ― さぁ、夏を深紺に染めろ」という「Bs夏の陣」のコンセプトが、写真フレームにどう表現されているか。選手とファン、そしてチームが一体となる熱い想いを形にする「人生4カット」のフレームは、単なる記念写真を超えた、特別な体験になるに違いないと確信しています。

「人生4カット」とは？リアルな思い出を残すセルフフォトブランド

「人生4カット」という名前を初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんね。これは韓国で誕生し、わずか5年で590店舗を展開するほどの人気を博しているセルフフォトブランドです。日本の「プリクラ」とは少し異なり、 「盛れないプリクラ」 というキャッチフレーズで、フィルター加工に頼らないリアルな表情や友情を写し出すのが特徴。K-POPアイドルのカムバック記念や「センイル（誕生日）推し活」など、推しを応援する新しい文化として、特に若い世代（MZ世代）を中心に支持を集めています。

加工で自分を別人のように見せるのではなく、その瞬間のありのままの自分たち、そして大好きな選手たちとの「つながり」を記録できるのが「人生4カット」の魅力。そんなブランドとバファローズのコラボは、まさに 「推し活」の新しい形と言えるでしょう。

選手と「共演」！限定コラボフレームで夏の思い出を

今回のコラボで登場する限定フレームは、 「Bs夏の陣 2026」限定ユニフォームを着用したオリックス・バファローズの選手たちをデザイン！まるで選手たちと一緒にフレームに収まっているかのような、夢のショットが撮影できます。

夏の熱気や球場での高揚感が感じられるデザインは、ファンにとってこの夏一番の思い出作りにぴったり。推し選手との仮想ツーショットは、SNSでのシェアも盛り上がりそうですね！

: 全5種（2枚1セット/With フォトフレーム）: オリックス・バファローズ 限定コラボフレーム

1,000円で選手との特別な思い出が形に残せるなら、これはかなりコストパフォーマンスが高いと感じませんか？友達や家族、もちろんお一人でも、この夏だけの特別な瞬間をぜひ残してみてください。

コラボフレームの撮影・購入方法

コラボフレームは、全国の対象店舗での撮影と、公式オンラインショップでの購入の2つの方法で楽しめます。

1. 撮影可能店舗で体験！

実際に店舗で撮影するドキドキ感もまた格別です。お近くの店舗をチェックして、この夏だけの思い出作りに足を運んでみましょう！

店舗名 所在地 営業時間 渋谷ロフト 東京都渋谷区宇田川町21-1 6階アート＆カルチャーフロア フォーラムB 11：00～20：30

※店舗営業時間21：00迄 ドン・キホーテ新宿 東京都新宿区大久保1-12-6 12：00～20：00

※店舗営業時間24時間 なんばマルイ 大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ3階BUSANDEPART 11：00～20：00 福岡アイランドアイ 福岡県福岡市東区香椎照葉６丁目６−６宮脇書店内 10:00～20:00 京都 京都府京都市中京区四条上ル菊水鉾町582さがの館ビル2階 京あるき内 10：00～18：30 別府 大分県別府市南的ヶ浜町5番12号APARTMENT HOTEL YAEZAKI 内 9：00‐～22：30

※営業時間は変更になる場合がありますので、訪問前に各店舗にご確認ください。

2. 自宅からでもOK！オンライン販売

「近くに店舗がない…」「遠征で忙しい！」という方もご安心を。人生4カット公式オンラインショップでも、このコラボフレームが購入可能です。ご自宅でじっくり、推し活アイテムとして手に入れられるのは嬉しいポイントですね。

撮るだけで終わらない！豪華キャンペーンでさらに熱く！

今回のコラボでは、フレームを手に入れるだけでなく、さらなるお楽しみが待っています。なんと、豪華景品が当たる2つのキャンペーンが同時開催されるんです！

キャンペーン①：SNS投稿で観戦チケット＆夏の陣ユニフォームをGET！

撮って終わりはもったいない！撮影した画像をSNSに投稿するだけで、観戦チケットと夏の陣限定ユニフォームのセットが当たるチャンス！これは見逃せません。

: 【オリックス・バファローズ×人生4カット】第三弾フレームで撮影＋SNSイベントに参加された方: 2026年8月21日(金)

※～9月26日(土)までの京セラドーム大阪開催試合で利用可能

応募方法

1. 公式X（旧Twitter）またはInstagramアカウント「@orix_buffaloes」と「@life4cuts_jp」をフォロー

2. オリックス・バファローズ×人生4カット第三弾フレームを撮影して、指定ハッシュタグ 「#Bs夏の陣_人生4カット2026」 と一緒にSNSに投稿！

ぜひ、思い出の一枚を共有して、さらなる幸運を掴みましょう！

キャンペーン②：オンライン限定！豪華サイン入りユニフォームをGET！

オンラインショップでフレームを購入する方にも、特別企画が用意されています。

: 人生4カットオンラインショップにてオリックス・バファローズコラボフレームを購入で自動応募となるので、過去のコラボフレームを買い逃した方もチャンスです！: 2026年8月1日(土)～10月31日(土)12:00まで: Qoo10メッセージ機能にて発表

オンラインで購入するだけで自動応募とは、手間いらずで素晴らしいですね。こちらもぜひチェックしてみてください！

この夏、オリックス・バファローズと「人生4カット」で熱い思い出を！

「Bs夏の陣 2026」の熱気を写真という形に残せる今回のコラボ企画は、ファン心理を捉えた非常に魅力的な試みだと感じました。球場での感動や仲間との絆、応援する熱い気持ちを一枚のフレームに込めて、この夏だけの特別な思い出を作りませんか？

撮る瞬間も、撮った後も、きっと楽しい時間が待っています。ぜひこの機会に、人生4カットのコラボフレームを体験してみてくださいね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。