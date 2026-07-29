「あれ、今なんて言った？」大切な人との会話中、つい聞き返してしまう…そんな経験が増えていませんか？もしかしたら、それは「聞こえ」のサインかもしれません。しかし、「補聴器にはまだ抵抗がある」「もっと手軽に試したい」と感じている方も少なくないはずです。そんな皆さんに朗報です！NTTの先進技術から生まれた、「世界初※1耳をふさがないオープンイヤー型集音器『cocoe Ear（ココエイヤー）』」が、ついに全国のドコモショップで体験できるようになりました。これはまさに、「聞こえ」の常識を覆す、新しい選択肢の登場だと私は感じています。

まるで未来のデバイスのようなこの集音器は、一体どんな体験をもたらしてくれるのでしょうか？そして、私たちの生活にどんな変化が訪れるのか、詳しく見ていきましょう。

耳をふさがない新体験！「cocoe Ear」の画期的なテクノロジー

「集音器」と聞くと、耳を塞ぐタイプや、少し目立つデザインを想像する方もいるかもしれません。しかし「cocoe Ear」は、そのイメージを根底から覆します。私が特に注目したのは、その「オープンイヤー型」という設計です。

「引き算の設計」が生む、どこまでも自然な聞こえ

「cocoe Ear」は、その名の通り耳をふさがない設計。周囲の音を遮断せず、本来聞こえている音はそのままに、不足している音だけをNTT独自の低遅延音声信号処理技術※5で自然に補ってくれます。これはまさに、"引き算の設計"という開発コンセプトが示す通り。従来の集音器や補聴器が「足し算」で音を増幅するのに対し、「cocoe Ear」は「聞こえている音はそのままに、足りない部分を優しくサポートする」というアプローチなんです。

これにより、会話やテレビ、音楽、動画まで、違和感なく自然に楽しめるようになります。例えば、家族との会話中に自分の声が響くような不快感も少なく、よりクリアなコミュニケーションが期待できるでしょう。

驚きの装着感と直感的な操作性

片耳わずか約10gという軽さも特筆すべき点です。長時間つけていても負担になりにくく、まるでつけていないかのような軽やかな装着感は、日常生活に溶け込みやすいでしょう。

操作も非常にシンプル。ボタン一つで集音モードとイヤホンモードを切り替えられるので、複雑な設定は不要です。さらに、スマートフォン向けに専用アプリ「cocoe Connect」も用意されており、音量や音質調整を直感的に行えるのも嬉しいポイント。これなら、デジタル機器が苦手な方でも安心して使い始められそうですね。

テレビ視聴も快適に！専用トランスミッター「cocoe Link」

「家族と一緒にテレビを見たいけれど、音量を上げると迷惑をかけてしまう」「自分だけテレビの音が聞こえにくい」——こんな悩みを持つ方は多いのではないでしょうか。「cocoe Link」は、まさにそんな声に応えるために生まれた、テレビ視聴を快適にする専用トランスミッターです。

最新のAuracast™（オーラキャスト）に対応しており、テレビと「cocoe Ear」をボタン一つでセキュアに接続。自分に合った音量でテレビの音を聞きながら、同時に周囲の音や会話も自然に聞くことができます。つまり、テレビを見ている最中でも、家族との会話を遮断することなく、快適な時間を共有できるのです。

複数台の「cocoe Ear」に同時送信できるので、家族みんなでそれぞれ快適な音量でテレビを楽しめます。接続もヘッドホン端子にケーブルを差すだけと簡単。本体には集音マイクも搭載されており、テレビの近くに置くだけでも使用可能です。これがあれば、テレビの音量を巡る家族間の小さなストレスも解消され、誰もが心地よい日常を送れるようになるでしょう。

なぜドコモショップで？「聞こえ」のバリアフリーを推進するNTTドコモ

今回、「cocoe Ear」が全国のドコモショップで体験・購入できるようになったことは、非常に大きな意味を持つと感じています。NTTドコモがこの製品の取り扱いを決めた背景には、深く考えられた3つの理由がありました。

企業理念との合致：コミュニケーションの質の向上

NTTドコモは「お客様に心から満足いただけるコミュニケーションの確立」を企業理念に掲げています。ドコモショップという全国に広がる接点を活用し、「聞こえ」に課題を持つお客様にこの製品を届けることで、人々の会話の質を高めたいという強い思いがあるそうです。単なる製品販売に留まらない、社会貢献への姿勢が伺えますね。

日本の「聞こえ」の課題に挑む：心理的・価格的ハードルを越えて

アメリカやヨーロッパでは、難聴者のうち補聴器を利用している人の割合が40%程度にのぼる一方、日本ではわずか15%程度※3にとどまっています。この背景には、補聴器の価格や、「補聴器には抵抗がある」といった心理的なハードルがあると言われています。

NTTドコモの担当者は、「cocoe Ear」の登場が、これまでの補聴器や集音器にハードルを感じていた層にもアプローチできるきっかけになると考えているそうです。この新しいオープンイヤー型集音器は、まさに日本の「聞こえ」を取り巻く状況を変える可能性を秘めていると言えるでしょう。

トライアルで実証された高い満足度

NTTドコモが2025年12月から実施したトライアル※2では、体験者の85.7%が「ショップスタッフの説明がわかりやすくなった」と回答し、80.6%が「自宅用として今後も利用したい」と回答するなど、非常に好意的な反響が寄せられたそうです。

これらの結果を受け、全国47都道府県・56店舗のドコモショップで「cocoe Ear」の体験展示と取り扱いが決定しました。駅の近くやショッピングモール併設店舗を中心に設定されているため、アクセスも良好です。

ドコモショップでは、実際に製品を試着し、難しい設定なしに聞こえの変化を実感できます。スタッフに質問しながら理解を深めることも可能です。「聞こえに不安はあるけど、補聴器を買うまでは…」と感じている方、そしてご家族の方も、ぜひ気軽に訪れてみてください。

NTTソノリティのプロダクトマネージャー中野達也氏は、「cocoe Ear」が「ボリュームを合わせるだけですぐに使える」と強調されており、店頭で「あ、聞こえる」と即座に実感できる手軽さが、体験の敷居を下げていることが伺えます。

大切な人へのギフトに。「聞こえ」に関する意識調査が示すニーズ

この夏、帰省の機会に「離れて暮らす親の耳が遠くなったかも？」と感じたことはありませんか？NTTソノリティが2026年7月に実施した調査結果は、多くの人がこの悩みを抱えていることを示しています。

親の「聞こえ」に関する意識調査

過去の帰省時に親との会話で「親の耳が聞こえにくくなっているな」と感じた経験が「よくある」「たまにある」と回答した人が全体の55.4%。約半数以上が親の聞こえの変化に気づいているのです。

聞こえの変化を感じた具体的な場面は、「普段の会話・食事中」が74.4%と最も多く、次いで「テレビを見ている時（音量が大きい、聞き返すなど）」が49.5%でした。日常の何気ないシーンで、私たちは親の変化に気づいているんですね。

集音器や集音機能付きイヤホンをプレゼントすることに「とても関心がある」「やや関心がある」と答えた人が合計63.6%。また、店頭で親と一緒に試聴できる機会があれば「とても利用したい」「やや利用したい」と回答した人も合計69.0%にのぼりました。

この調査結果からもわかるように、親の「聞こえ」への関心は高く、プレゼントとして集音器を検討する際に、まずは親子一緒に実物を試したいという強いニーズがあることがわかります。クラウドファンディングでも、支援者の約35%が家族へのプレゼント目的で購入されたそうです。「渡す前に、まずは自分で試してみたい」という声も多く、ドコモショップでの店頭体験は、まさにそうしたニーズに応える絶好の場となるでしょう。

今年の夏休みや敬老の日に、普段は離れて暮らす親とドコモショップで「cocoe Ear」を一緒に体験する。そんな新しい家族の時間が、コミュニケーションの質を高めるきっかけになるかもしれませんね。

価格と購入方法：手軽に始める「聞こえ」の新しいスタンダード

これだけ高性能で多機能な「cocoe Ear」ですが、気になる価格はどうでしょうか。

「cocoe Ear」の価格

補聴器は数十万円するものも少なくありませんから、それに比べると非常に手に取りやすい価格帯だと感じます。聞こえに課題を感じ始めたばかりの方にとって、「本格的な対策はまだ早い」という心理的なハードルを下げる、まさに「新しいスタンダード」を築く価格設定と言えるでしょう。

購入方法と実用的なアドバイス

「cocoe Ear」は、以下の場所で購入できます。

もしあなたが「cocoe Ear」に少しでも興味を持ったなら、まずは最寄りのドコモショップへ足を運んで、実際に体験してみることを強くお勧めします。耳をふさがない新しい聞こえを、ご自身の耳で確かめてみてください。きっと、その快適さに驚くはずです。

開発元「NTTソノリティ」のビジョンと製品仕様

この革新的な製品を生み出したのは、NTTの音響技術を基盤とするNTTソノリティ株式会社です。2021年に設立され、「音のテクノロジーで心を動かし、新しいスタンダードを作っていく。」というパーパスのもと、日々の生活をより豊かにする音響製品やサービスを提供しています。「cocoe」ブランドは、NTTグループが長年培ってきた先進の音響技術を結集し、「聞こえ」の様々な課題と向き合っています。今回の「cocoe Ear」は、同社のそうしたビジョンと技術力の象徴と言えるでしょう。

製品仕様

「cocoe Ear」の詳しい仕様はこちらです。

項目 詳細 正式名称 cocoe Ear（ココエイヤー） 販売予定価格 39,600円（税込） カラー ホワイト、ベージュ、ブラック 型式 ダイナミック型 使用ユニット Ø12 mm 再生周波数帯域 100 Hz ～ 20,000 Hz Bluetooth®バージョン Bluetooth Ver.5.4 Bluetooth Class Class 1 対応Bluetooth プロファイル A2DP,AVRCP,HFP,TMAP,PBP 対応コーデック SBC,AAC,LC3,CVSD,mSBC マルチペアリング※6 8台 マルチポイント※6 最大2台 マイク MEMS型（全指向性）２個 バッテリー Li-ion Battery 電池持続時間※7 約8時間 (音楽再生時、集音機能時間含む) 充電時間※7 本体 約1.5時間、充電ケース 約2時間 サイズ 本体 約幅45.2ｍｍ×高さ12.8mm×奥行35.8ｍｍ、充電ケース 約幅100mm×高さ30.3mm×奥行64.2mm 質量 本体 約10g（片耳)、充電ケース 約65g 素材 イヤーフック シリコーン、ハウジング PC 防塵・防水性能 IP54 相当※8 その他対応機能 Auracast™ 付属品 ネックストラップ、USBケーブル 1.0m（Type-C-Type-A）、取扱説明書、簡単マニュアル

まとめ

「聞こえ」の悩みはデリケートなものですが、放っておくと生活の質だけでなく、人とのつながりにも影響を及ぼしかねません。「cocoe Ear」は、そうした課題に寄り添い、自然で快適な「聞こえ」を取り戻すための画期的なソリューションだと私は確信しています。

耳をふさがないオープンイヤー型という画期的なアプローチ、NTTの先進技術、そしてドコモショップという身近な場所での体験機会。これらが一体となることで、日本における「聞こえ」の環境は大きく変わるかもしれません。

この夏、もしあなたが、またはあなたの大切な人が「聞こえ」に少しでも不安を感じているなら、ぜひ一度、お近くのドコモショップで「cocoe Ear」を体験してみてください。きっと、新しい世界があなたを待っていますよ。

※1：耳かけ型＆左右独立型＆空気伝導型の集音器として（調査元：ステラアソシエ株式会社、2025年11月時点）

※2：NTTドコモ先行トライアル時のアンケート結果

※3：出典：JapanTrak 2022 調査報告、Lin FR et al. Arch Neurol 2011;68(2):214-220. doi:10.1001/archneurol.2010.362

※4：自社調べ

※5：NTTコンピュータ&データサイエンス研究所が開発した技術

※6：すべてのBluetooth対応機器での組み合わせ、動作を保証するものではありません。

※7：使用条件、使用環境により変動します。

※8：JIS C 0920:2003（IEC 60529）「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」の「固形物体に対する保護等級」および「水に対する保護等級」である IP54 相当の防塵・防水機能。機器の正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入せず、あらゆる方向からの飛沫に対して機器の性能を保持できるレベル。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。