元プロ野球選手で野球解説者の武田一浩氏が1日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「今だから話せるFA移籍の秘話とは…? 日本ハム時代のすべらない話も必見!!」に出演。現役時代に投手コーチと衝突した出来事を明かした。

監督に直訴「明日から2軍に行きます」

日本ハム時代のチームメート・片岡篤史氏は、「1996年ぐらいですね。オールスター休みの練習で」と切り出し、「大体ピッチングの順番って年功序列やん? けど、何か知らないけど、当時のピッチングコーチの方が成績順でやったんです」と回顧。さらに、「わざとか知らんけど、武田さんを最後にしたんです」と振り返り、「『なんで俺が最後なんだよ』みたいな感じで、帰っちゃったの」と当時の様子を明かした。

これに武田氏は、「それが1日目ね。『ピッチングもうやんねえ』ってやんなかった」と説明。続けて、「で、2日目の朝のミーティングで、ピッチングコーチに『順番で文句言っているやつがいるらしいな』って、俺の名前を言われて」と振り返った。

さらに、「外野に走りに行ったら、なんかまたついてきて文句言ってるから、『もうあんたの下でできないわ』って。で、監督室に行って、『明日から2軍に行きます』って言って」と回想。「で、帰ったわけ。2日目に帰った。1日目は頑張った」と苦笑交じりに話した。

一方、片岡氏は「良い話がね、これで終わらなくて」と言い、後年に2人が再会した際、武田氏が「厳しい指導をしていただいたことで、これだけプロで長くできた」と自ら感謝を伝えていたことを紹介した。

武田氏も「言った」と認め、「10勝が15勝できるようになったから、感謝はあるわけよ。あの時にああいうことされなかったら、俺たぶん3年ぐらいでやめてるかもと思ったから、その時に言った」と説明。最後に、「ちょっとやっぱ感謝してる」と、しみじみと語っていた。