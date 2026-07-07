2026年７月3日に発売された『将棋世界2026年8月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、特集「棋士と将棋AI―先手勝率８割超えが意味するもの―」や、川村悠人四段インタビュー「がっぷり四つの矢倉党 王道の中原将棋を目指して」など、読み応えのある記事を掲載しています。

特集 棋士と将棋AI―先手勝率８割超えが意味するもの―

コンピュータ将棋は近年、先手勝率が８割を超えてきている。これは将棋が先手必勝のゲームであるとの結論に近づきつつあるのか、現状のルール改定の必要性を示唆しているのか。この特集では、将棋AIの現在地の確認と、未来像を考える。

川村悠人四段インタビュー「がっぷり四つの矢倉党 王道の中原将棋を目指して」

約15年の奨励会生活を経て、昇段を果たした川村悠人四段。本記事では川村四段に、奨励会時代の歩みや昇段時の心境、中原将棋から受けた影響、そして趣味の野球・大相撲観戦について語ってもらった。

『将棋世界2026年8月号』、絶賛発売中!!

ほかにも、

・服部慎一郎七段による第97期棋聖戦五番勝負第１局の自選解説「ＡＩよりも実戦」

・千葉幸生七段が綴る、ある一日の記録「千駄ヶ谷・と金ノート」

・戦術特集「プロが判定！石田流最新の見解」

・逸木裕氏による将棋小説「王と指先」後編

といった記事もあり、指す将・観る将はもちろん、全ての将棋ファンの方々に楽しんでいただける一冊になっています！