加藤名人誕生から44年

1982年７月30日。第40期名人戦七番勝負の最終局が始まる日の朝。敬虔なクリスチャンである加藤一二三十段（当時）は東京・四ツ谷の聖イグナチオ教会を訪れ、ミサにあずかった。それから近くのホテルで朝食を取り、宿泊先でもあった千駄ヶ谷の将棋会館に戻って、ライバル中原誠名人と対峙した。

対局は両者得意の相矢倉となった。

「対局の心構えとして旧約聖書の『勇気を持って戦え、弱気を出すな、慌てないで落ち着いて戦う』。私はこの教えを強く意識して指し続けた」

（2015年刊『加藤一二三名局集』）

翌７月31日の朝も加藤は聖イグナチオ教会を訪れ、ミサにあずかっている。この日は奇しくも、聖イグナチオ（イグナチオ・デ・ロヨラ）の祝日だった。

中原名人が記した封じ手が開封され、２日目の対局が始まった。王者・中原名人はやはり強かった。加藤挑戦者は次第に苦しい状況に追い込まれていく。加藤は何度も『勇気を持って・・・』の教えを頭に思い浮かべた。やがて形勢は逆転。最後は中原玉に、奇跡のような勝ち筋が生じていた。

「（前略、相手の玉は）即詰みであることに気付き『あっ、そうか』と言った。（中略）名人獲得は幸運の勝利であった」

（『加藤一二三名局集』）

本日2026年７月31日。加藤新名人誕生から、ちょうど44年の歳月が流れたことになる。

対局数１位、敗数１位の偉大さ

1954年、史上最年少14歳で棋士になった加藤は、2017年、史上最年長77歳で引退した。現役生活63年の間に臨んだ公式戦の数は2505局。これは現時点で、史上１位の記録だ。

以下は現役の谷川浩司十七世名人（2386局）、羽生善治九段（2372局）が続く。両者が加藤の記録に迫る頃には、再び加藤の偉大さがクローズアップされることになるだろう。

加藤の通算成績は1324勝1180敗１持将棋。通算勝数のランキングとしては羽生、大山康晴十五世名人、谷川に次いで４位だ。一方で、敗数は史上１位となっている。こちらもまた、長くトップクラスで戦い続けてきた勲章である。

加藤と同い年で、数多くの対戦を重ねた名棋士・内藤國雄九段は加藤について、次のように語っている。

「私は14歳で奨励会に入ったんですけど。加藤さんも同じ14歳。しかし棋歴はもう問題なく、あの人が上でね。子どもの頃から『福岡のダイヤモンド』と言われてまして。加藤さんの周りだけが涼しいんですね。ひやっとしてるんです。（中略、加藤は）『僕は８割の力が出せたらいいと思って指してるんだよ』と言ったんです。それでびっくりしましてね。天才は涼しいものかという印象だったんですよ」「五十、六十になれば体力も衰えますけど、それよりも闘志が衰えるんですね。あの人はどんどん逆（さか）になってくるんです」

（2017年放映、NHK「加藤一二三という男、ありけり。」）

長いキャリアの終盤。さすがの大天才加藤も、名人位を獲得した頃のようには勝てなくなった。しかし加藤の気力は衰えるどころか、むしろさかんになっていくようにも見えた。勝負どころになると加藤は、あふれる闘志そのままに、盤が割れるのではないかと思われるぐらい、激しい駒音を立てた。

名人にまで昇りつめ、長くＡ級の座を保った加藤は最後、Ｃ級２組から陥落するまで指し続けた。

奇跡のマッチアップ、加藤－藤井戦

戦前から戦後にかけて無敵を誇った木村義雄十四世名人（1905-1986）は1952年、47歳の若さで引退したあとは、後進を相手に年に数度、模範対局、記念対局などを指している。そして木村は、容易には負けなかった。

加藤は十代の頃、木村に胸を借りる機会があった。五段時には香落で敗れ、七段時には平手で勝っている。これらは公式戦の扱いで、加藤の通算成績にカウントされている。

木村門下の高弟・板谷四郎九段（1913-95）は引退後、地元愛知県に拠点を置き、将棋の普及、後進の育成に努めた。

その実子・板谷進九段（1940-88）は加藤と同じ年に生まれた。板谷父子は、将棋界にあっては晩学組に属する。1958年、進が棋士養成期間の奨励会に入ったとき、加藤はすでにＡ級八段だった。

四郎もまた、加藤の才能を高く評価していた。後年、進がＡ級八段になってからも、加藤の実戦集を買って勉強しろと言っていたという。

板谷進の弟子の一人が杉本昌隆八段（1968年生）。杉本の弟子の一人が藤井聡太現六冠（2002年生）だ。

2016年。キャリア最晩年で76歳の加藤九段と、加藤の史上最年少記録を更新した14歳の藤井四段との対戦が実現した。このマッチアップもまた、奇跡的というほかない。もちろんそれは、加藤がここまで長く指し続けてこなければ、実現しなかったことだ。

そして加藤は木村義雄、板谷四郎、板谷進、杉本昌隆、藤井聡太と、五代にわたる棋士と、すべて対戦したことになる。将棋は世代を超えて対戦できる競技とはいえ、こうした例はまれであろう。

名誉十段追贈

加藤は2026年１月22日、86歳で亡くなった。通夜・告別式は、聖イグナチオ教会でおこなわれた。

加藤没後から少しして、日本将棋連盟は加藤に「名誉十段」の称号追贈を決定した。

追贈状

加藤一二三殿

棋士トシテ一線デ戦イ六十年余

類稀ナル情熱棋歴ヲ讃エ名誉十段ノ称号ヲ贈ル

令和八年六月六日

日本将棋連盟

６月６日、新しい将棋会館でおこなわれた「お別れの会」には、この追贈状も飾ってあった。

展示の中で筆者が感銘を受けたのは、加藤が生前に残した詰将棋の図面とその解説原稿だった。

加藤は多くの詰将棋を発表し続けてきた。月刊誌『家の光』では1959年、19歳のときに詰将棋の連載を開始。2024年には「同一雑誌におけるボードゲームパズル作者としての最長キャリア」がギネス世界記録として認定されている。

加藤はアマチュアのファンのために、多くの優れた実戦集、定跡書、詰将棋作品集を残した。それもまた、加藤の偉大な功績の一つだろう。

最後に加藤作の詰将棋をご紹介したい。『将棋年鑑』1968年版（創刊号）「将棋と電子計算機」という記事に掲載されている11手詰だ。当時最高クラスの性能を誇るコンピュータは36秒でこの問題を解いている。現在ならば、１秒もかからないだろう。

長い時を経て、コンピュータ将棋はおそろしく強くなった。そのコンピュータに対して、キャリアの最晩年に至っても闘志を燃やし、勝つための戦略を考え続けていたところもまた、加藤らしい。

今ごろ加藤は天国から、藤井ら後進の戦いぶりを、ニコニコしながら観戦しているのではないだろうか。

松本博文（将棋情報局）

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