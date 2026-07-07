ヤマハ発動機販売は7月17日、原付一種の電動スクーター「JOG E」(ジョグ イー)を発売する。JOG EはJOGシリーズのスポーティーなイメージを踏襲し、軽量コンパクトで足つきがよく、実用的でコストパフォーマンスにも優れた電動スクーターのスタンダードモデルだ。動力用電源には交換式バッテリー「Honda Mobile Power Pack e:」(モバイルパワーパック イー)を採用している。2025年12月からの東京・大阪での地域限定発売では車体のみの販売たったが、今回はバッテリーと充電器をセットして全国で販売する。

「JOG E」の特徴は?

「JOG E」の主な特徴は以下の通り。

1)ストップ&ゴーの多い街中での移動に適した走行性能

2)使いやすさを考慮した装備の充実

3)これまでのヤマハスクーターで築いてきた普遍的なデザイン要素と、EVとしての先進性を組み合わせたスタイリング



ヤマハ発動機では全社環境目標として、2050年までにスコープ3.のカテゴリー11「製品使用による排出量」におけるカーボンニュートラルをマルチパスウェイの方針で達成することを掲げている。今回の日本市場への「JOG E」投入は、この全社環境目標達成に向けた取り組みのひとつだ。

なお、同モデルは国のCEV補助金の対象モデルとなっている。