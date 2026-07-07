【7月7日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年7月の新商品5品まとめ(7月7日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年7月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「豆板醤が決め手! 海老チリチャーハン」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 527kcal

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

豆板醤のピリッとした辛みが引き立つ本格的な海老チリと、パラパラのチャーハンを組み合わせたワンプレート中華メニューが登場です。旨みたっぷりの海老チリがチャーハンの美味しさをより一層引き立て、食欲をそそる一品です。

「オールスター海苔弁当」(646円)

価格 : 646円

エネルギー : 785kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しております

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ふっくらとした白身魚フライや、食べ応えのある竹輪磯辺揚、鶏唐揚、カレーコロッケ、玉子焼、金平牛蒡といった人気のおかずを贅沢に盛り付けた「オールスター海苔弁当」が登場。おかずに合うよう、かつお、昆布、椎茸をブレンドした"こだわりの出汁"で炊いた専用ご飯を使用しているという商品になります。

「ガーリックトマトチキンバーガー」(462円)

価格 : 462円

エネルギー : 399kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※北海道地域では商品仕様と栄養成分が異なりますとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

食べ応えのあるジューシーなチキンを、食欲をそそるガーリック風味のトマトソースで味わう「ガーリックトマトチキンバーガー」が登場です。ふんわりとしたバンズとチキンの旨み、そしてガーリックトマトソースの酸味とコクが絶妙な、ガッツリ食べたい時にぴったりな一品です。

「ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 252kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ソフトフランスパンに、トマト、レタス、オニオンマリネなどのフレッシュな野菜と生ハムをトッピングした「ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ」が登場。爽やかなバジルソースとコクのあるマスカルポーネを合わせた、見た目も華やかなカフェ風ロールサンドに仕上がっています。

「0秒パスタサラダ 豚しゃぶ」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 404kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

パスタに濃厚なごまドレッシングをかけ、野菜の上にはごまマヨ、豚しゃぶの上には切りごまをトッピングした「0秒パスタサラダ 豚しゃぶ」が登場。ごまの豊かな風味を存分に楽しめる一品です。振らずに蓋を開けてすぐに食べられる手軽さが魅力です。

まとめ

7月7日発売の新商品は、「豆板醤が決め手! 海老チリチャーハン」や「オールスター海苔弁当」、「0秒パスタサラダ 豚しゃぶ」などがラインナップ。 気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用