海に潜ったり、深海魚を捕まえたり、川で投網を投げたりしては、その様子をYouTubeに投稿している、登録者数20.1万人超の人気チャンネル「あらかわちゃんねる」。今回は、「とんでもない外来種がいる!」という情報をもとに四国にやってきました。

いったいどんな外来種が棲んでいるのか、一部始終を収めたYouTube動画をチェックしてみましょう。

川幅2m弱の細い用水路にやってきたあらわかさん。何がいるかな?と探し始めるとわずか数分、お目当ての外来種を発見! 実は、この画像にすでに映り込んでいるのですが、分かりますか?

ズームしてみると……

細い用水路の真ん中でチョウザメがゆらゆら

なんと、チョウザメがゆらゆらと泳いでいるではありませんか!! この光景に「えっ、ヤバっ」と笑うしかないあらかわさん。早速、網3本を用意して捕獲を試みます。

あっさり捕獲に成功。これが、あらかわさんにとって“人生初チョウザメ採取成功”になったそうです。あらかわさんによると、チョウザメは日本ではほとんど生息しておらず、ロシアから流れてきたり、養殖場から脱走してきたチョウザメが発見されることがあるのだとか。今回のチョウザメは後者。

全身ボロボロで痩せ細ったチョウザメ

捕獲したチョウザメは、全身ボロボロの傷だらけ。養殖場では餌を与えてもらっていたチョウザメは、野生の餌を食べるという能力が欠如していると推察されるのだとか。しかも、用水路ということでエビなどの生物も見当たらず、さらに、水深が20㎝もない窮屈な環境の中、ひたすら流れに耐えながら瘦せ細っていったのでは……と。

全身ボロボロで痩せ細ったチョウザメ

そんなチョウザメを見つめながら、この後どうしようかと困り始めるあらかわさん。実は今回、捕獲後は美味しくいただく気満々で、調理セットも持参してきたのだとか。しかし、さまざまな要素を検討した結果、呼吸状態に不安はあるものの、パッキングしてなんとか東京まで持ち帰ることに。

「頼む生きててくれ!」と願いながら、東京で開封してみると……

袋の中でひっくり返ってばかりいるチョウザメ

水の入った袋の中でひっくり返ってしまっています。この姿に「うわっ、あぁー」と落胆するも、息はしているよう。しかし、正しい姿勢に戻しても、またすぐにひっくり返ってしまう様子をみて、あらかわさんはある人を頼ることに!

元気のないチョウザメ

訪問したのは、爬虫類に詳しいYouTuber「ちゃんねる鰐」さんのお宅。元気のないチョウザメを見て、「いや、これは自信ないなぁ。今夜が山くらいの感じ。ガリガリだし」と想像以上の状態に驚く鰐さん。少しでも酸素濃度の高い大きな水槽へと移します。

広い水槽をスイスイ泳ぐチョウザメ。しかし、少しすると……

またまたひっくり返ってしまうチョウザメ

またひっくり返ってしまいました。なんとか少しずつ回復していってほしいですね。

さて、これまでにも多くのいきものを用水路で捕獲してきたあらかわさん。そのいきもの達が今どうしているかというと、例えばこちら。

捕獲当時40㎝だった埼玉県温排水産アロワナは、まるまると立派なアロワナに成長。さらに、関東で鰐さんと捕獲したテラピアの仲間も食欲旺盛です。きっとこのチョウザメも、元気になることでしょう。

では、鰐さんに託してから1カ月、チョウザメはどうなっているのか。久しぶりに様子を見に行くと……

まだ体は細いものの、水槽の中を泳ぎ回るくらいには回復していました。餌もゆっくりではあるものの確実に食べている様子。瀕死の状態からここまで回復するなんて、さすが鰐さん!! どの子も、あらかわさん達に見つけてもらえて本当に良かったですね。

最後に、もう一つのチョウザメ情報をチェック。「推しの子」の聖地と知られる宮崎県高千穂にあるとある池にやってきたあらかわさん。早速、とんでもなくデカいチョウザメを発見すると、ほかにも立派なチョウザメがゴロゴロ。こちらは公園で管理されているようで、これだけのチョウザメが日本の池で飼育されていることに、終始ビックリしていました。

いかがでしたか? 動画を観た人からは、あらかわさんや鰐さんたちの活動に称賛の声が寄せられるとともに、「生きてて良かった〜」「この子は最後に良い運を持ってましたね」という声も。養殖されたのちに、捨てられたのか脱走したのか、用水路で寂しい最後を迎える寸前だったチョウザメでしたが、元気を取り戻していく姿にみなさんほっとされたようです。

ちなみに、1カ月ほど前からチョウザメの名前を募集しています。これだ!という名前を思いついた方は、ぜひコメント欄から応募してみてくださいね。