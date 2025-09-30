海に潜ったり、深海魚を捕まえたり、川で投網を投げたりしては、その様子を毎週末投稿している、登録者数19.1万人超の人気チャンネル「あらかわちゃんねる」。先日、東京のとある用水路を「巨大な金魚が泳いでいる」という情報が寄せられ、その正体を確かめるべくさっそく調査へ。

果たして、本当に金魚なのでしょうか? 巨大金魚(?)の捕獲シーンと、その正体にせまる一部始終を収めたYouTube動画をチェックしてみましょう。

あまりに美しい野生グッピーとの出会い

情報によると、巨大金魚のサイズは20〜30cm。もしかしたら「熱帯魚では?」という疑いをもって、早速、東京のとある用水路にやってきたあらかわさん。タモ網を水草の奥の方に突っ込んで捕獲を試みますが、お目当ての巨大金魚らしき魚は全く見当たらず、目視での調査に切り替えることに。

すると……

野生下のグッピーを採集

野生のグッピーを採集。あらかわさんによると、野生下でこんなにヒレの長いグッピーを見たのは初。しかも、体の発色や模様も美しく、ペットショップで売られていたままの品種が残っているとのこと。それは、この用水路に天敵がいないことを意味しているのだとか。その後も野生下で育ったとは思えないほど美しいグッピーを採集しては、「見て見て!」「こんな色(エメラルドグリーン)のグッピー採れたことある?」と驚いていました。

遠征先でさまざまなシクリッドに遭遇

まだグッピーにしか出会えていないのですが、ここで、遠征の様子をちょっと紹介します。

今回の遠征では、「フラミンゴシクリッド」を探しに遠出したあらかわさん。岩陰にオレンジ色のヒレを見つけると、これを、今回のお目当てのお魚「フラミンゴシクリッド」であると確信。寝ているところを起こし、タモ網を2本使って出口を挟みこむと……、見事ゲット! さすがです。

フラミンゴシクリッドとは、いったいどんなお魚なのでしょうか? その全貌がこちらです!

鮮やかできれいですね。中南米の川に生息するシクリッドの仲間で、最大の特徴は頭のこぶだそう。色がフラミンゴに似ていることからその名が付いたのだとか。ちなみに、あらかわさんいわく、シクリッドとは「ティラピアの親戚みたいなもの」だそうです。

続いて、捕まえたのは……

続いてコンビクトシクリッドを採集

お次は、縞模様が特徴のシクリッド「コンビクトシクリッド」をゲットしました。同じく中南米からやってきたというコンビクトシクリッドですが、名前の由来がちょっとおもしろい。コンビクトとはなんと、「囚人服」のこと。誰がつけたのか、ネーミングセンス抜群ですね!

また、小さな外来種も発見。

続いて発見したのは、70年ほど前に、沖縄を中心とした南国地方で大活躍した「カダヤシ」。蚊の繁殖が人命にかかわる時代であった1950〜60年代、ボウフラを駆除するために持込まれ放たれたのがこの「カダヤシ」なのだとか。

その名のとおり、蚊を絶やすためだけに持込まれたカダヤシは、その後増えすぎてメダカに悪影響を与える存在になってしまったことから、結局「特定外来生物」に指定されてしまいます。ゆえに、あらかわさんはカダヤシが「人間のエゴの象徴」だと話していました。

その後もさまざまなフラミンゴシクリッドを採集していきます。





さまざまなフラミンゴシクリッド

背中が白く腹側は黄金色の個体や、白い遺伝子を持った個体など、さまざまなフラミンゴシクリッドが発見されました。

夜の用水路でついに巨大金魚を発見!

さて、再び東京の用水路です。今度は夜にガサガサ捜索にきたあらかわさん。なまずやウシガエルとの出会いを経て、ついに、お目当ての「巨大金魚?」を発見したようです。





巨大金魚らしく魚を追い込む

足元に小さく見える赤い影。これがおそらくお目当ての巨大金魚なのですが、網が入らないところに隠れてしまいます。しかし、暗闇の中、ライトを照らして必死に追い続け……、ついにタモ網で挟み撃ちに!

見事、捕獲に成功! 捕まえるやいなや「え?噓でしょ?」「とんでもないものがいました!」とその正体に驚きを隠せない様子ですが、いったいどんな姿をしているのでしょうか? その全貌がこちらです!

赤を基調とした鮮やかなこの色合いに、ぷっくりとしたボディ、本当に金魚のようですね。というわけで、巨大金魚の正体は、台湾で品種改良をした際に生まれたシクリッド「パロットファイヤーシクリッド」でした!!

正面から見ると、まるでキスをするかのような口元がとってもチャーミング。それにしても、全長20cm超の巨大シクリッドがなぜ用水路に……。

これについてあらかわさんは、「おそらく、このサイズになるまで飼育していたものの、その後飼えなくなって用水路に捨てたのだろう」と推察。これまで、「パロットファイヤーシクリッド」が日本で定着した記録も、おそらく野外で捕獲された記録もないのだとか。それもそのはず。そもそも南米の生き物なので、冬になると死んでしまう可能性が高いのだとか。今回、捕獲できて本当に良かったですね。

さて、その後この「パロットファイヤーシクリッド」がどうなったのかというと……、埼玉県にあるアクアリウムカフェを中心とした生き物系体験施設「アクアパーク川越」さんに引き取られることに。体の具合や寄生虫の状態などを確認した後に、表に展示されるそうです。

この動画を観た人からは、「グッピーちゃん、めちゃくちゃ綺麗」「ちゃんと引き取り手も見つけてあげて親切な投稿者に感動しました」「ペットの放流に関する注意喚起や特定外来生物の積極的駆除、水族館への提供とかやってること素晴らしすぎるな」「真上から見たら金魚と誤認しそうですね 寒くなる前に捕獲されてよかったです」といった声が。ただ珍しい生物を捕まえて終わるだけではないあらかわさんの活動に、称賛の声が多数寄せられていました。

なお、「パロットファイヤーシクリッド」の名前は来場者のみなさんに命名してもらう予定。本動画が公開されてから1カ月間募集しているそうです。ぜひ、「アクアパーク川越」まで会いに行って、名付け親になってみてはいかがでしょうか?