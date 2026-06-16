日本ピザハットは6月16日～8月23日の約2カ月間、「レッドハットチキンナゲット」およびうま辛い商品をセットにした「HOT MY BOX(ホットマイボックス)」を全国のピザハット店舗(一部を除く)で期間限定販売している。

レッドハットチキンナゲット

「レッドハットチキンナゲット」は、ジューシーな衣にスパイスを効かせたピリッと刺激的な味わい。昨年の夏に期間限定で発売された商品で、夏の定番として今年も発売した。

4ピースのSサイズ(450円)、8ピースのMサイズ(750円)、16ピースのLサイズ(1,260円)の3サイズを展開。さらに、「レッドハットチキンナゲット(Mサイズ)」と「ハットフライポテト(Mサイズ)」のセット商品「チキポテコンボ」(1,050円)もラインアップ。

また、昨年に引き続き発売した「HOT MY BOX(ホットマイボックス)」は、「レッドハットチキンナゲット」、「骨付きチキン(うま辛)」、「Pサイズピザ」に、好みの辛さに調整可能な別添の「グリーンチリソース」がセットになったひとり分の商品。

「Pサイズピザ」は2種類をラインアップ。通常の2倍量のハラペーニョをトッピングした「倍盛り ハラペーニョチリサルサ」を使用した「【HOT MY BOX】倍盛り ハラペーニョチリサルサ」(持ち帰り990円/配達1,300円)と、「倍盛り スパイシー辛ペーニョ」を使用した「【HOT MY BOX】倍盛り スパイシー辛ペーニョ」(持ち帰り1,090円/配達1,400円)から選べる。

「【HOT MY BOX】倍盛り ハラペーニョチリサルサ」(持ち帰り:990円/配達:1,300円)、「倍盛り スパイシー辛ペーニョ」を選んだ場合は「【HOT MY BOX】倍盛り スパイシー辛ペーニョ」(持ち帰り:1,090円/配達:1,400円)

なお、ピザ生地やトッピング、サイドメニュー、ハーフ&ハーフなどの変更はできない。