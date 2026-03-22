ピザハットは、新生活のスタートを応援する「新生活応援セール」を3月13日〜4月5日の期間限定で開催する。本セールでは人気メニューを集めた「ピザハット・ベスト4」が持ち帰り限定で50%OFFになるほか、同時開催中のキャンペーンとの組み合わせでさらにおトクに楽しめる内容となっている。

人気ピザ4種が合体した「ピザハット・ベスト4」が期間限定で半額

卒業や入学、引越しなど慌ただしい季節に合わせ、ピザハットは「新生活応援セール」を実施する。目玉となるのは、同店を代表する4種類のピザを1枚で楽しめる「ピザハット・ベスト4(Mサイズ/ハンドトス生地)」だ。通常価格3,190円のところ、持ち帰り限定で50%OFFの1,595円で提供される。

対象となる「ピザハット・ベスト4」の内訳は、「ほっくりポテマヨソーセージ」、「ピザハット・マルゲリータ」「特うまプルコギ」「テリマヨチキン」。

2枚目無料キャンペーンとの併用で3,000円台から

現在実施されている「2枚目無料キャンペーン」と今回のセールを組み合わせることで、よりおトクにピザを堪能できるという。一例として、「ピザハット・マルゲリータ」と「ペパロニクラシック」を持ち帰り2枚目無料で注文し、さらに半額の「ピザハット・ベスト4」を加えた場合、通常6,630円のところが3,455円で購入可能だ。Mサイズ3枚のセットが3,000円台から楽しめる計算となり、家族での食べ比べにも最適とされている。

セール概要

今回のキャンペーンでは「ピザハット・ベスト4」が持ち帰り限定で50%OFFとなり、対象商品はMサイズのハンドトス生地に限定される。商品価格は通常価格3,190円から1,595円へと大幅に割引されるという。販売期間は2026年3月13日から4月5日の22日間限定となっているが、一部店舗では販売開始日が3月19日からとなる。販売店舗は一部を除く全国のピザハット店舗だ。