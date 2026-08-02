西武、オリックスに4点差で勝利
先発投手：西武は武内夏暉が7回1失点の好投（5安打3奪三振）、オリックスの髙島泰都は6回3失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：オリックスが1点を先制 5回裏：西武が3点を奪い逆転 8回裏：西武が2点を追加しリードを広げる 注目選手：西武の蛭間拓哉が2打点、3安打の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|93
|52
|40
|1
|.565
|-
|2
|巨人
|94
|51
|41
|2
|.554
|1
|3
|ヤクルト
|94
|44
|49
|1
|.473
|8
|4
|DeNA
|94
|40
|51
|3
|.440
|11
|5
|広島
|91
|36
|51
|4
|.414
|13
|6
|中日
|96
|39
|56
|1
|.411
|14
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|94
|59
|34
|1
|.634
|-
|2
|西武
|98
|54
|41
|3
|.568
|6
|3
|日本ハム
|98
|55
|43
|0
|.561
|6
|4
|オリックス
|96
|47
|47
|2
|.500
|12
|5
|ロッテ
|92
|42
|47
|3
|.472
|15
|6
|楽天
|92
|36
|55
|1
|.396
|22