広島、3点差を逆転し中日に勝利

先発投手：広島はアドゥワ誠が3回2失点の好投（5安打2奪三振）、中日の柳裕也は6回2失点。得点経過： 3回表：中日が2点を先制 3回裏：広島が2点を奪い同点に追いつく 7回表：中日が1点を追加し勝ち越す。注目選手：広島の秋山翔吾が1本塁打、2打点の活躍、広島の大盛穂が1本塁打の活躍、広島の坂倉将吾が3安打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 93 52 40 1 .565 -
2 巨人 94 51 41 2 .554 1
3 ヤクルト 94 44 49 1 .473 8
4 DeNA 94 40 51 3 .440 11
5 広島 91 36 51 4 .414 13
6 中日 96 39 56 1 .411 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 94 59 34 1 .634 -
2 西武 98 54 41 3 .568 6
3 日本ハム 98 55 43 0 .561 6
4 オリックス 96 47 47 2 .500 12
5 ロッテ 92 42 47 3 .472 15
6 楽天 92 36 55 1 .396 22