阪神、ヤクルトに1点差で競り勝つ
先発投手：阪神は下村海翔が5回1失点の好投（7安打7奪三振）、ヤクルトのＮ・ウォルターズは4回3失点 得点経過： 1回裏：ヤクルトが1点を先制 3回表：阪神が2点を奪い逆転 4回表：阪神が追加点を挙げる 注目選手：ヤクルトの内山壮真が3安打の活躍、阪神の坂本誠志郎が2本塁打、2打点、2得点の活躍、阪神の佐藤輝明が2打点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|94
|53
|40
|1
|.570
|-
|2
|巨人
|95
|51
|42
|2
|.548
|2
|3
|ヤクルト
|95
|44
|50
|1
|.468
|9
|4
|DeNA
|95
|41
|51
|3
|.446
|11
|5
|広島
|92
|37
|51
|4
|.420
|13
|6
|中日
|97
|39
|57
|1
|.406
|15
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|95
|60
|34
|1
|.638
|-
|2
|西武
|99
|55
|41
|3
|.573
|6
|3
|日本ハム
|99
|56
|43
|0
|.566
|6
|4
|オリックス
|97
|47
|48
|2
|.495
|13
|5
|ロッテ
|93
|42
|48
|3
|.467
|16
|6
|楽天
|93
|36
|56
|1
|.391
|23