阪神、ヤクルトに1点差で競り勝つ

先発投手：阪神は下村海翔が5回1失点の好投（7安打7奪三振）、ヤクルトのＮ・ウォルターズは4回3失点 得点経過： 1回裏：ヤクルトが1点を先制 3回表：阪神が2点を奪い逆転 4回表：阪神が追加点を挙げる 注目選手：ヤクルトの内山壮真が3安打の活躍、阪神の坂本誠志郎が2本塁打、2打点、2得点の活躍、阪神の佐藤輝明が2打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 94 53 40 1 .570 -
2 巨人 95 51 42 2 .548 2
3 ヤクルト 95 44 50 1 .468 9
4 DeNA 95 41 51 3 .446 11
5 広島 92 37 51 4 .420 13
6 中日 97 39 57 1 .406 15

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 95 60 34 1 .638 -
2 西武 99 55 41 3 .573 6
3 日本ハム 99 56 43 0 .566 6
4 オリックス 97 47 48 2 .495 13
5 ロッテ 93 42 48 3 .467 16
6 楽天 93 36 56 1 .391 23